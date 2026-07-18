Los seguidores de Ricardo Martinelli realizan misa por su salud antes de su próxima cirugía

El grupo ”Ya es hora de que Martinelli esté libre” realizó este sábado 18 de julio una misa en la Capilla San Juan Pablo II, en Albrook, para pedir por la salud del expresidente de la República Ricardo Martinelli y por el éxito de la intervención quirúrgica a la que será sometido en los próximos días.

”Unámonos en oración con fe y esperanza, pidiendo a Dios fortaleza, una pronta recuperación y muchas bendiciones para él y su familia”, señalaba el panfleto con el que se convocó a la ceremonia religiosa.

La eucaristía fue presidida por el sacerdote David Cosca.

El diputado del circuito 8-2 por el partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, afirmó que tanto las bases como la dirigencia del colectivo mantienen presente al exmandatario.

”Martinelli es el líder de nuestro partido y se prepara para una cirugía programada para los próximos días”, expresó.

Consultado sobre el estado de ánimo del expresidente, luego de diversos acontecimientos recientes, entre ellos la muerte de su mascota Bruno en Colombia, Camacho aseguró que Martinelli afronta la situación con fortaleza.

”Ricardo Martinelli es una persona muy fuerte. No cualquiera puede soportar el camino tan difícil que le ha tocado recorrer. Él está dispuesto a salir adelante y a no darse por vencido. Todo está en manos de Dios y todo va a salir bien para Ricardo Martinelli y para el país”, sostuvo.