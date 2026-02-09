Fallece Francisco Perea, jugador del Umecit FC: Luto en el fútbol panameño

El Umecit FC, equipo de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) amaneció con una noticia desalentadora. Falleció el futbolista de apenas 20 años, Francisco Perea, jugador que había sido parte de la institución desde categoría formativa hasta llegar a la dinámica del primer equipo.

Perea estaba inscrito con el equipo juvenil, pero era habitual verlo con el equipo mayor y estaba teniendo una temporada de ensueño con el Umecit. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro jugador Francisco Perea; quien formó parte de nuestra institución demostrando siempre compromiso y amor por nuestros colores”, fue parte del comunicado del equipo.

La Estrella de Panamá se puso en contacto con fuentes directas del equipo, sin embargo no se pudieron conocer más detalles sobre este lamentable acontecimiento.

Muchos compañeros han mostrado su tristeza por la partida del que fuese su compañero dentro del campo. Perea era un jugador que se caracterizaba mucho por ser un creador de juego, aunque también podía desempeñarse en otras posiciones como extremo por ambas ambas o media punta.

Perea debutó con el primer equipo del Umecit bajo la tutela del entrenador Miguel Corral en el Torneo Apertura 2025 de la LPF ante el Tauro FC. Mientras que esta temporada, en el Torneo Clausura 2026, había visto minutos en los cuatro partidos hasta el momento.

De estos, salió titular en tres de ellos, sumando un total de 214 minutos. Ante el Árabe Unido, Perea fue precisamente quien asistió a Hiberto ‘Choco’ Peralta para darle la victoria a los suyos por la mínima de 1-0.