Presos políticos en El Rodeo I denuncian temor por celdas inseguras tras terremotos

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) emitió este sábado 18 de julio una alerta en la que denuncia el riesgo de una nueva actuación violenta contra los presos políticos recluidos en el centro penitenciario El Rodeo I, en Venezuela.

Según el comité, la denuncia fue recibida tras las visitas familiares realizadas este sábado. De acuerdo con los testimonios recopilados, dentro del penal persisten las amenazas y el temor de que funcionarios recurran nuevamente al Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios (GRIC) u otro grupo de seguridad para obligar a los detenidos a permanecer en celdas cuya seguridad estructural, aseguran, no ha sido evaluada por expertos independientes.

El Clippve indicó que los presos políticos permanecen en un área común del penal, bajo estricta vigilancia de las autoridades penitenciarias. Sin embargo, su principal exigencia es no ser trasladados a celdas que consideran inseguras ante la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos.

La preocupación surge, según el comité, por lo ocurrido durante los recientes terremotos registrados en Venezuela. Los testimonios señalan que los reclusos permanecieron aproximadamente 45 minutos sin protección, mientras las autoridades penitenciarias no activaron protocolos de resguardo ni de evacuación.

La organización también denunció que, hasta el momento, las autoridades no han implementado medidas preventivas ni han permitido el ingreso de organismos independientes para inspeccionar el estado de la infraestructura del penal y las condiciones de reclusión.

El comité aseguró que la situación se agrava por la respuesta ofrecida recientemente por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, el Viceministerio y la Dirección General de Atención Integral a las familias frente a las denuncias de presuntas torturas y otros tratos crueles.

De acuerdo con el Clippve, durante una reunión sostenida el pasado 13 de julio con familiares y víctimas, las autoridades habrían rechazado las acusaciones, minimizado los señalamientos y descalificado tanto a los denunciantes como a las organizaciones que les brindan acompañamiento.

Asimismo, el comité afirmó que no se asumieron compromisos para investigar los hechos denunciados, sancionar a los funcionarios presuntamente involucrados ni adoptar medidas para prevenir nuevos casos de maltrato dentro del centro penitenciario.