Operación ‘Cerrojo’: Policía Nacional y Senan realizan requisas en la cárcel Nueva Esperanza de Colón

Agentes de la Policía Nacional y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) -bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad Pública- desarrollaron este jueves 11 de junio la operación “Cerrojo” en el centro penitenciario Nueva Esperanza, ubicado en la provincia de Colón.

Las autoridades informaron que la operación consistió en una serie de requisas y controles dentro del penal con el objetivo de detectar e incautar artículos prohibidos que pudieran ser utilizados para actividades ilícitas o que representen un riesgo para la seguridad interna del centro.

Durante las inspecciones, personal especializado revisó áreas comunes y celdas utilizando técnicas y equipos destinados a localizar armas, celulares, sustancias ilícitas y otros objetos restringidos.

El Ministerio de Seguridad destacó que las acciones se ejecutan de manera coordinada y bajo estrictos protocolos de seguridad, tanto para proteger a los funcionarios que participan en el operativo como para preservar la integridad de la población privada de libertad.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de mantener el control en los centros penitenciarios del país, por lo que reforzó las medidas orientadas a garantizar la convivencia, el orden y la seguridad ciudadana.

Este operativo surge luego de que el 1 de junio se fugaran del Centro Penitenciario La Joyita 195 reclusos, de los cuales se han recapturado 175.

Mientras que por los 20 que están prófugos la Policía Nacional ofrece una recompensa de 2 mil dólares para lograr su recaptura.