MiAmbiente refuerza medidas ante aumento de avistamientos de cocodrilos en Panamá

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) reforzó las acciones de monitoreo, evaluación y educación ambiental en distintos sectores de la ciudad de Panamá para prevenir conflictos entre personas y cocodrilos, ante el aumento de avistamientos de estos reptiles en zonas urbanas y periurbanas.

Las labores se concentran en áreas como Clayton, Diablo y Albrook, donde existe una importante biodiversidad gracias a la presencia de bosques, quebradas y cauces naturales que sirven de hábitat para estas especies. Como parte de las medidas preventivas, la entidad ha instalado señalizaciones para alertar a residentes y visitantes sobre la presencia de cocodrilos.

La investigadora Miryam Venegas-Anaya, conocida como “la doctora cocodrilo”, explicó que dentro del monitoreo científico se realizan capturas de algunos ejemplares para someterlos a evaluaciones técnicas.

Durante este proceso, los animales son medidos, pesados y marcados con el objetivo de dar seguimiento a sus desplazamientos y recopilar información científica que permita fortalecer las estrategias de manejo y conservación de la especie.

“Esta experiencia de captura busca reforzar el comportamiento natural de los animales, promoviendo que mantengan distancia y eviten el contacto con las personas”, señaló la especialista.

Venegas-Anaya indicó que cada ejemplar es sometido a un cuestionario de evaluación de riesgo para determinar su nivel de peligrosidad. Cuando el resultado es de riesgo bajo o medio, el cocodrilo es liberado en el mismo sitio donde fue capturado y permanece bajo monitoreo periódico, con revisiones cada quince días para verificar su comportamiento.

Como parte de estas acciones, MiAmbiente informó que recientemente reubicó un caimán de gran tamaño que habitaba en Albrook, con el fin de evitar posibles conflictos con otros reptiles presentes en el área.

No obstante, aclaró que el resto de los ejemplares reportados continúa en evaluación técnica, por lo que todavía no es posible establecer cuántos requerirán ser trasladados.

Actualmente, los trabajos se enfocan en el conteo, identificación, marcaje y seguimiento de los animales, con la participación de biólogos y técnicos del Departamento de Biodiversidad de la sede central y de la Regional Metropolitana.

Paralelamente, la institución avanza en la elaboración del Protocolo de Contingencia para el Manejo de las Interacciones Negativas entre el Cocodrilo Americano (Crocodylus acutus) y los Seres Humanos, iniciativa desarrollada junto con el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (CEMCIT AIP) de la Universidad Tecnológica de Panamá. El documento se encuentra actualmente en fase de consulta pública.

MiAmbiente también desarrolla un programa permanente de educación ambiental dirigido a las comunidades ubicadas en zonas donde habitan estos reptiles. En los últimos tres meses se han realizado patrullajes preventivos, distribución de material informativo y jornadas de sensibilización.

El primer encuentro tuvo lugar en El Chorrillo, con la participación de líderes comunitarios, estudiantes, residentes y autoridades locales. Las actividades incluyeron recorridos informativos y la entrega de trípticos sobre convivencia segura con la fauna silvestre.

Las jornadas continuarán en otros sectores de la capital y Panamá Oeste donde se han registrado interacciones entre cocodrilos y personas, entre ellos Don Bosco, Pacora y comunidades cercanas al río Matasnillo.

La entidad reiteró a la población mantener una distancia prudente al observar un cocodrilo, evitar alimentarlo o dejar restos de comida y pescado cerca de ríos, lagunas, manglares y esteros, ya que estas prácticas hacen que los reptiles asocien la presencia humana con una fuente de alimento.

Asimismo, recordó que cualquier avistamiento puede reportarse a través de la línea 311 o mediante las redes sociales oficiales de MiAmbiente, para que personal especializado evalúe la situación y adopte las medidas correspondientes.