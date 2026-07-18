Partido por el tercer lugar del Mundial 2026 entre Inglaterra y Francia

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Por el mal pase de Desiré Doue, quedó en los pies de Rice
2'
GOOOL DE INGLATERRA
Anotación del mediocampista Declan Rice
Empieza el ataque por la banda izquierda por parte de Inglaterra
La primera del partido de mano de los ingleses
1'
Arranca el partido
Ya se esucharon ambos himnos nacionales
Comienza el partido 103 de esta copa del mundo por el tercer y cuarto lugar
Ahora, el himno de Inglaterra
Himno de Francia
Se forman para escuchar los respectivos himnos nacionales
Entran los jugadores al campo de juego
Formación de los equipos
Ya los equipo de Francia e Inglaterra se encuentran en el túnel rumbo al campo de juego.
En breve comienza el partido…
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