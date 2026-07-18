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Fútbol

Partido por el tercer lugar del Mundial 2026 entre Inglaterra y Francia

Harry Kane (#9) y Anthony Gordon (#18), de Inglaterra, realizan el calentamiento antes del partido por el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Harry Kane (#9) y Anthony Gordon (#18), de Inglaterra, realizan el calentamiento antes del partido por el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026. KEVIN C. COX | Getty Images via AFP
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 18/07/2026 15:36
En el estadio de Miami, Florida, las selecciones de Inglaterra y Francia se disputan la tarde de este sábado 18 de julio el tercer lugar del Mundial 2026.

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