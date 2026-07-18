Fenómeno de El Niño: Idaan intensifica obras para asegurar agua potable en Chiriquí

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) puso en marcha un plan de mejoras en captaciones de agua cruda y reservorios en distintos puntos de la provincia de Chiriquí, como parte de las acciones para preparar los sistemas de abastecimiento frente a los efectos del fenómeno de El Niño.

La institución informó este sábado 18 de julio que los trabajos buscan garantizar la producción de agua potable y mantener operativas las plantas potabilizadoras durante la temporada seca, cuando suele registrarse una disminución en los caudales de los ríos.

Entre las obras ya iniciadas se encuentra el mejoramiento del reservorio del río Cochea, en el distrito de Dolega, con el propósito de asegurar las condiciones necesarias para la producción de agua potable.

Además, el Idaan tiene programadas intervenciones en los ríos David y Majagua, que abastecen la planta potabilizadora ciudad de David, ubicada en Los Algarrobos. También se realizarán mejoras en las tomas de captación de los ríos San Félix y Chuspa, en los distritos de San Félix y Boquerón, respectivamente.

De acuerdo con la entidad, estas acciones forman parte de una estrategia impulsada por el director ejecutivo del Idaan, Antonio Tercero González, para fortalecer la infraestructura hídrica antes de que se intensifiquen los efectos del fenómeno de El Niño.

El plan contempla mantener en condiciones óptimas las captaciones de agua que alimentan las plantas potabilizadoras, con el fin de garantizar la continuidad del servicio de agua potable a las comunidades de la provincia.

Como parte de esta estrategia preventiva, el Idaan también anunció que reforzará los sistemas de abastecimiento mediante el aprovechamiento de pozos existentes, la rehabilitación de infraestructura y la perforación de nuevos pozos en las comunidades donde sea necesario.

La institución indicó que estas medidas buscan reducir el impacto que pueda generar la disminución de las fuentes superficiales de agua durante los próximos meses y asegurar el suministro para la población chiricana.