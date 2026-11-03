¿Quiénes son los ‘No Sabo Kids’ y por qué cobran fuerza en las elecciones de Estados Unidos?

Uno de los grupos demográficos que ya comienza a hacer sentir su voz en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos es el de los jóvenes de ascendencia hispana. De acuerdo con un análisis realizado recientemente por la cadena Univisión, los jóvenes latinos de entre 18 y 29 años emitieron 406,880 votos anticipados, superando los 406,303 registrados en las elecciones presidenciales de 2024. Un ejemplo de esta tendencia se observa en el estado clave de Texas, donde el 28.45% de la participación corresponde a los hispanos. Se prevé que más de cuatro millones de jóvenes latinos ejerzan por primera vez su derecho al voto en las elecciones de medio término de este martes 3 de noviembre.

El voto joven latino en cifras 406,880 Votos anticipados de jóvenes latinos de 18 a 29 años Indicador Cifra Votos anticipados en 2026 406,880 Votos registrados en 2024 406,303 Diferencia +577 Participación hispana en Texas 28.45 % Jóvenes latinos que podrían votar por primera vez Más de 4 millones FUENTE: UNIVISIÓN

Infografía elaborada con inteligencia artificial (IA).

Uno de los movimientos clave en la movilización de los jóvenes hispanos se denomina ‘No Sabo Kids’, expresión con la que se identifica a los hijos de hispanos que no dominan la lengua nativa de sus padres y que decidieron convertir un término peyorativo en un estandarte para incentivar la participación electoral de su comunidad. El nombre surge de la conjugación incorrecta del verbo ‘saber’, una expresión que suele asociarse con la supuesta incapacidad de hablar correctamente español y que, a su vez, es utilizada por algunos latinos para referirse despectivamente a otros. De acuerdo con el diario español El País, este grupo, surgido en las redes sociales entre 2020 y 2021, busca resignificar lo que significa ser latino y, sobre todo, dejar de sentir vergüenza de sus orígenes.

Sin embargo, este movimiento cobró fuerza entre 2024 y 2026, en medio de la creciente ola de deportaciones y la retórica antimigrante de la segunda administración de Donald Trump. Durante este periodo, los jóvenes latinos comenzaron a compartir sus experiencias, expresar orgullo por sus raíces y cuestionar la forma en que son percibidos por no poder pronunciar determinadas palabras o expresarse correctamente en español.

De acuerdo con la revista digital especializada en migración Soy Migrante, acercarse a la generación de los ‘No Sabo Kids’ implica que los partidos políticos estadounidenses comprendan que sus integrantes tienen preocupaciones y percepciones propias sobre temas como el empleo, el costo de la vivienda, la educación, la seguridad, la salud, las oportunidades económicas y las políticas migratorias. Si bien, según la publicación, las experiencias cotidianas de los hijos de inmigrantes pueden influir en su decisión en las urnas, estas no necesariamente determinan su posición partidista. Aunque no todos los jóvenes votantes latinos se identifican como ‘No Sabo Kids’, el impacto de las deportaciones masivas y la detención de migrantes latinoamericanos sin antecedentes penales podrían constituir un llamado a la acción a través del voto. Por otro lado, la influencia electoral de esta generación ya se hizo sentir en las elecciones presidenciales de 2024.