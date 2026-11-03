De cine a recorridos históricos: así será noviembre en el Museo del Canal

El Museo del Canal Interoceánico, ubicado en el Casco Antiguo, dio a conocer su programación cultural para noviembre, con una variada oferta de actividades que combina cine internacional, conservación ambiental, patrimonio histórico, gastronomía ancestral y expresiones artísticas comunitarias. Consolidado como uno de los principales espacios de encuentro ciudadano, el museo apuesta este mes por propuestas que promueven la reflexión, la investigación y el acercamiento del público a la historia y la cultura. La agenda comienza con el cine y las proyecciones especiales. El viernes 13, a las 7:00 p.m., en colaboración con el Centro Cultural Casa del Soldado, se presentará la película española ‘Una quinta portuguesa’, dirigida por Avelina Prat García. El filme narra la historia de Fernando, quien viaja a Portugal tras la desaparición de su esposa en busca de un nuevo comienzo. Allí conoce a Amalia, una mujer que también intenta escapar de su pasado. La proyección tendrá lugar en el auditorio del museo, con entrada gratuita hasta completar el aforo. Asimismo, el sábado 14, las instalaciones albergarán una nueva función de la Sala IFF Panamá, en colaboración con el Museo del Canal. Las entradas están disponibles en el sitio web www.museodelcanal.com.

Como parte de las actividades orientadas al diálogo y la investigación, el martes 17, a las 4:00 p.m., se transmitirá de manera virtual, a través del canal de YouTube del museo, el conversatorio ‘El jardín de Mr. Brown: una conversación con la artista Tova Katzman’.

Durante este encuentro, la artista y fotógrafa hablará sobre el registro del jardín de Anselmo González Brown y analizará cómo este singular espacio de la antigua Zona del Canal se convirtió en un refugio de biodiversidad, memoria e identidad afrocaribeña.

Por otra parte, el miércoles 18, a las 2:00 p.m., el auditorio del museo acogerá la presentación de los resultados de una investigación del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS), titulada ‘Políticas públicas que escuchan a la ciudadanía’. La actividad ofrecerá recomendaciones sobre los servicios públicos en Panamá y contará con entrada gratuita.

La agenda de reflexión continuará el jueves 19, a las 2:00 p.m., con la conferencia magistral ‘25 años de la Convención de la Unesco de 2001: Patrimonio cultural subacuático de Panamá en un contexto global’, a cargo de Juan Guillermo Martín, director del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales. La exposición profundizará en el legado histórico sumergido de Panamá. El espíritu explorador y el reconocimiento del territorio también tendrán un espacio en la programación mediante recorridos guiados. El domingo 22, a las 9:30 a.m., el público podrá participar en ‘Más allá del jardín: memorias de las Áreas Revertidas’, una iniciativa divulgativa sobre la historia de la Zona del Canal, organizada en colaboración con la iniciativa @canalzonepty, dirigida por Juan M. Posada.

La experiencia invita a descubrir las historias de la antigua Zona del Canal mediante un recorrido que partirá del museo hasta Diablo, con visitas a edificios e instalaciones que conservan la memoria de una época clave de la historia panameña. La actividad requiere una donación de $15.

De igual manera, el domingo 29 se ofrecerá, en dos horarios —de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.—, el recorrido temático ‘Ruta por la Soberanía: 1903-1964’. Los participantes transitarán por la sala homónima para conocer, mediante fotografías y objetos históricos, algunos de los momentos decisivos de la lucha panameña por su soberanía. Esta actividad está incluida en el precio de la entrada regular al museo.

Finalmente, la gastronomía y las tradiciones culturales protagonizarán las últimas actividades del mes. El jueves 26, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., se celebrará ‘El maíz que nos une’, como parte del ciclo Sabores de la Historia, una iniciativa conjunta del Museo del Canal y la Embajada de México en Panamá. Esta velada reunirá a restaurantes mexicanos para compartir recetas, sabores e historias alrededor del maíz, uno de los ingredientes más emblemáticos de la región. La participación requiere una donación de $10.