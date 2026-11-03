Hurto de ganado: ni acuerdos ni retiro de denuncias, así cambia la ley en Panamá

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Regional de Veraguas, desarrolla jornadas de prevención del hurto pecuario para orientar a los productores sobre las nuevas modalidades delictivas y las reformas legales que endurecen las sanciones contra quienes participan en el robo y comercialización ilegal de ganado. La fiscal regional de Veraguas explicó que estas actividades se realizan en distintos sectores del país, en coordinación con el Ministerio de Seguridad (Minseg) y la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), con el propósito de compartir información sobre las nuevas formas de operar de los delincuentes y dar a conocer los cambios penales y procesales que permiten fortalecer las investigaciones. “Lo que se busca es advertirles de las nuevas modalidades delictivas que se están suscitando y también de las reformas penales, que lo que logran es esclarecer la conducta penal y cómo mejorar estas investigaciones”, señaló la fiscal Diana Callender. Entre los principales cambios figura que el hurto pecuario ya no es desistible ni mediable. Esto significa que, desde octubre de 2025, la víctima no puede retirar la denuncia para conseguir el archivo del caso y tampoco se permite que el proceso concluya mediante un acuerdo entre las partes.

Las penas por este delito van de seis a ocho años de prisión. Además, la responsabilidad penal no se limita a quien sustrae directamente el animal, sino que también alcanza a quienes financian o facilitan el robo, así como a las personas que compran o comercializan ganado con conocimiento de su procedencia ilícita.

Las sanciones pueden aumentar hasta en la mitad cuando concurren circunstancias agravantes, entre ellas que el delito se cometa durante la noche, que participe un trabajador de la finca o un funcionario público, que se sustraigan más de cinco reses o que se eliminen o alteren las marcas, documentos de traslado o dispositivos de rastreo de los animales. Otro de los cambios relevantes es la incorporación del hurto pecuario como delito precedente de la asociación ilícita para delinquir. Cuando tres o más personas se organizan para cometer estos hechos, cada integrante puede enfrentar penas de seis a doce años de prisión por su participación en la organización criminal. La fiscal indicó que las reformas han sido uno de los principales temas abordados durante los encuentros con los ganaderos, en los que también se intercambian experiencias y se ofrece orientación sobre las modalidades utilizadas para cometer estos delitos. “Estos delitos han sufrido recientemente reformas importantes: el delito ya no es desistible, el delito no es mediable, las penas han aumentado y se ha incorporado como delito precedente en la asociación ilícita para delinquir, lo que implica que existen sanciones más severas para la incursión de este tipo penal”, manifestó la autoridad. Prevención y denuncias Además del endurecimiento de las sanciones, las autoridades insisten en la importancia de que los productores mantengan controles adecuados en sus fincas, con el ganado debidamente identificado y su documentación en regla. Estos registros permiten acreditar la propiedad de los animales y aportar pruebas que faciliten el desarrollo de las investigaciones penales.

Diana Callender, Fiscal superior de Veraguas. Estos delitos han sufrido recientemente reformas importantes: el delito ya no es desistible, el delito no es mediable, las penas han aumentado y se ha incorporado como delito precedente en la asociación ilícita para delinquir”,