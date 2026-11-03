Lotería Nacional reprograma el sorteo Miercolito para este jueves 5 de noviembre

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que este miércoles 4 de noviembre no se realizará el sorteo del Miercolito, debido a una serie de ajustes en el calendario de sorteos correspondientes a noviembre y diciembre de 2026.
De acuerdo con el nuevo calendario, el sorteo del Miercolito correspondiente al 4 de noviembre se realizará el jueves 5 de noviembre, en su horario habitual de las 3:00 p.m.
La entidad explicó que los cambios buscan favorecer la venta de sus productos durante períodos de mayor movimiento económico, tomando en cuenta el pago de quincenas, el décimo tercer mes y la entrega de ahorros navideños.
La Lotería también anunció modificaciones en las fechas de otros sorteos:
La institución recomendó a los compradores tomar nota de las nuevas fechas para evitar confusiones y mantenerse atentos a la programación de los próximos sorteos.
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Una publicación compartida por Lotería Nacional de Panamá🇵🇦 (@lnbpma)
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