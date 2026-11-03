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Lotería Nacional reprograma el sorteo Miercolito para este jueves 5 de noviembre

La Lotería Nacional de Beneficiencia reprogramó varios sorteos para coincidir con períodos de mayor movimiento económico, como el pago de quincenas y el décimo tercer mes.
La Lotería Nacional de Beneficiencia reprogramó varios sorteos para coincidir con períodos de mayor movimiento económico, como el pago de quincenas y el décimo tercer mes. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/11/2026 11:52
La Lotería Nacional modificó varias fechas de sus sorteos de fin de año por ajustes en su calendario de ventas.

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que este miércoles 4 de noviembre no se realizará el sorteo del Miercolito, debido a una serie de ajustes en el calendario de sorteos correspondientes a noviembre y diciembre de 2026.

De acuerdo con el nuevo calendario, el sorteo del Miercolito correspondiente al 4 de noviembre se realizará el jueves 5 de noviembre, en su horario habitual de las 3:00 p.m.

La entidad explicó que los cambios buscan favorecer la venta de sus productos durante períodos de mayor movimiento económico, tomando en cuenta el pago de quincenas, el décimo tercer mes y la entrega de ahorros navideños.

Otros cambios en el calendario de sorteos

La Lotería también anunció modificaciones en las fechas de otros sorteos:

Gordito del Zodiaco del 27 de noviembre: se jugará el viernes 13 de noviembre.
Gordito del Zodiaco del 25 de diciembre: se realizará el viernes 4 de diciembre.
Sorteo dominical del 20 de diciembre: se jugará el domingo 13 de diciembre.
Sorteo extraordinario del domingo 13 de diciembre: se realizará el sábado 19 de diciembre.

La institución recomendó a los compradores tomar nota de las nuevas fechas para evitar confusiones y mantenerse atentos a la programación de los próximos sorteos.

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