Lotería Nacional reprograma el sorteo Miercolito para este jueves 5 de noviembre

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que este miércoles 4 de noviembre no se realizará el sorteo del Miercolito, debido a una serie de ajustes en el calendario de sorteos correspondientes a noviembre y diciembre de 2026. De acuerdo con el nuevo calendario, el sorteo del Miercolito correspondiente al 4 de noviembre se realizará el jueves 5 de noviembre, en su horario habitual de las 3:00 p.m. La entidad explicó que los cambios buscan favorecer la venta de sus productos durante períodos de mayor movimiento económico, tomando en cuenta el pago de quincenas, el décimo tercer mes y la entrega de ahorros navideños.

Otros cambios en el calendario de sorteos

La Lotería también anunció modificaciones en las fechas de otros sorteos:

Gordito del Zodiaco del 27 de noviembre: se jugará el viernes 13 de noviembre.

Gordito del Zodiaco del 25 de diciembre: se realizará el viernes 4 de diciembre.

Sorteo dominical del 20 de diciembre: se jugará el domingo 13 de diciembre.

Sorteo extraordinario del domingo 13 de diciembre: se realizará el sábado 19 de diciembre.