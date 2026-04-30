Nueva fecha del Gordito del Zodíaco de abril: lo que debes saber

La Lotería Nacional de Beneficencia informó sobre una modificación en el calendario de uno de sus sorteos más esperados.

De acuerdo con la entidad, el sorteo de “El Gordito del Zodíaco”, que inicialmente estaba programado para el viernes 24 de abril, ha sido reprogramado. En específico, el sorteo correspondiente al signo Aries se realizará ahora el viernes 8 de mayo.

Este cambio de fecha al 8 de mayo responde a la coincidencia con el 1 de mayo, cuando se conmemora el Día del Trabajador, lo que obligó a ajustar el calendario oficial.