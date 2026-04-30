Escándalo global: presidente de Perú culpa a judíos por la Segunda Guerra Mundial y desata condena internacional

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, provocó una fuerte controversia internacional tras afirmar que Alemania fue empujada a la Segunda Guerra Mundial “en parte por culpa de los judíos”, durante un discurso ante empresarios en Lima.

Las declaraciones se dieron en el marco del aniversario 138 de la Cámara de Comercio de Lima, donde el mandatario citó el libro Los enemigos del comercio, del filósofo español Antonio Escohotado.

En su intervención, sostuvo que el conflicto bélico se habría originado, en parte, por el control que según dijo ejercían los judíos sobre los bancos y el comercio, lo que generó una inmediata ola de rechazo.

Las embajadas de Alemania e Israel en Perú reaccionaron con un comunicado conjunto en el que calificaron las afirmaciones como “absurdas” e “históricamente insostenibles”.

Además, advirtieron que este tipo de declaraciones vulneran la memoria de millones de judíos asesinados durante el Holocausto y exigieron una rectificación pública por parte del mandatario.

“El Holocausto no puede ser trivializado. Debemos rechazar todas las formas de antisemitismo”, señalaron las representaciones diplomáticas, al tiempo que recordaron que la responsabilidad del conflicto y del genocidio recae en el régimen nazi.

Desde la presidencia peruana se emitió posteriormente un mensaje en redes sociales en el que se lamentó que las declaraciones hayan generado una “percepción equívoca” sobre el pueblo judío.

Sin embargo, el Gobierno no ofreció una disculpa directa ni una retractación formal.

En su pronunciamiento, indicó que los comentarios reflejan ideas del autor citado y reiteró que el Estado peruano reconoce al nazismo como el responsable del genocidio.

La comunidad judía en Perú también expresó su rechazo, señalando que las palabras del presidente reproducen argumentos propios de épocas oscuras que buscan responsabilizar a las víctimas de su propio exterminio.

El episodio ha abierto un nuevo frente de tensión diplomática para Perú, en un contexto en el que las relaciones internacionales del país enfrentan ya diversos desafíos.

Analistas advierten que la polémica podría tener repercusiones tanto en el ámbito político interno como en la imagen del país en el exterior.