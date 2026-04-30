Operación ‘Timmy’: El polémico remolque de una ballena en aguas danesas

El operativo de rescate de la ballena jorobada que ha cautivado y dividido a la opinión pública alemana alcanzó un hito esta semana. El buque “Fortuna B”, encargado de remolcar la barcaza donde se encuentra el cetáceo, ingresó a aguas danesas y se espera que alcance las profundidades del mar del Norte en un plazo de dos días, según confirmaron las autoridades alemanas.

De acuerdo con el portal de rastreo marítimo VesselFinder, la embarcación se localizaba a media tarde entre las islas de Langeland y Lolland, al sureste de Dinamarca. El navío zarpó la noche del martes desde la bahía de Wismar, en la costa del mar Báltico, transportando al animal en una barcaza parcialmente sumergida para facilitar su traslado hacia un hábitat más profundo y seguro.

La travesía, sin embargo, no ha estado exenta de conflictos. Desde que el animal encalló por primera vez a finales de marzo, su estado de salud ha sido motivo de un intenso debate. Mientras algunos expertos consideran que la ballena se encuentra en un estado agónico y que el operativo es innecesario, otros sostienen que se mantiene en buen estado para intentar su reintegración al océano.

El caso de la ballena, bautizada por los medios como “Timmy”, escaló hasta convertirse en una cuestión de presión pública. Inicialmente, las autoridades habían descartado intervenir, pero revirtieron su postura ante la insistencia mediática y ciudadana. La operación está siendo liderada por dos empresarios y cuenta con la tolerancia oficial, aunque los rescatistas han denunciado incluso haber recibido amenazas de muerte debido a la polarización que ha generado el manejo del caso.