IMA promueve procesamiento de cebolla ante riesgo de pérdidas

El <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> hizo un llamado a nivel nacional a las empresas dedicadas a la transformación agroindustrial de cebolla, con el objetivo de evitar la pérdida de la producción nacional y extender la vida útil de este rubro.La entidad detalló que entre los principales procesos de transformación que pueden ser aprovechados se encuentran la deshidratación, molienda, elaboración de pasta de cebolla y sopa de cebolla. Según el IMA, estos productos pueden ser comercializados a través de sus ferias y tiendas, garantizando así que la producción no se desperdicie.Como parte de esta iniciativa, el IMA convocó a una reunión con empresas del sector para el miércoles 6 de mayo de 2026 a las 9:00 a.m., en sus oficinas ubicadas en Plaza El Cangrejo, piso 1, en la ciudad de Panamá.