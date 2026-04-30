IMA promueve procesamiento de cebolla ante riesgo de pérdidas

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) hizo un llamado a nivel nacional a las empresas dedicadas a la transformación agroindustrial de cebolla, con el objetivo de evitar la pérdida de la producción nacional y extender la vida útil de este rubro.

La entidad detalló que entre los principales procesos de transformación que pueden ser aprovechados se encuentran la deshidratación, molienda, elaboración de pasta de cebolla y sopa de cebolla.

Según el IMA, estos productos pueden ser comercializados a través de sus ferias y tiendas, garantizando así que la producción no se desperdicie.

Como parte de esta iniciativa, el IMA convocó a una reunión con empresas del sector para el miércoles 6 de mayo de 2026 a las 9:00 a.m., en sus oficinas ubicadas en Plaza El Cangrejo, piso 1, en la ciudad de Panamá.