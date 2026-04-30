Diputado Herrera se despide de su presidencia justificando que no se aprobó la reforma al ‘Reglamento Interno’

El diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, reconoció la tarde de este 30 de abril que no se logró avanzar en la reforma del Reglamento Interno durante el periodo ordinario de sesiones, y atribuyó este resultado a la intensa agenda legislativa y a factores fuera de su control.

Durante su discurso de cierre, Herrera admitió que este tema quedó como una “espina”, pese a haber sido uno de sus compromisos desde el inicio de su gestión este 2 de enero de 2026.

“Si me voy con una espina es precisamente no haberlo logrado en este periodo, no por falta de voluntad individual, sino porque los tiempos legislativos son los que son”, afirmó.

Herrera explicó que la falta de avance en la reforma —que ya había sido aprobada en primer debate tras meses de discusión— respondió a la alta carga de trabajo que enfrentó el Legislativo en los últimos meses.

El diputado presidente destacó que el periodo cerró con 100 proyectos aprobados, de los cuales 44 ya son leyes de la República, además de 129 sesiones plenarias y una asistencia del 95% de los diputados.

A esto se suman 305 reuniones ordinarias de comisiones, 57 informativas y 179 de subcomisiones, que totalizaron 1,515 horas de trabajo técnico.

“Llegamos a realizar hasta 12 comisiones en un solo día”, subrayó.

Pese al retraso, Herrera aseguró que continuará impulsando la reforma del Reglamento Interno desde su rol como diputado, al considerar que responde a una demanda ciudadana.

“Vamos a insistir para que esto se cristalice. No tengo miedo a ese reglamento”, sostuvo.

Incluso, indicó que exploró la posibilidad de incluir el tema en las próximas sesiones extraordinarias, aunque estas estarán centradas principalmente en la discusión de la ley de sustancia económica.

En su intervención, Herrera también agradeció al personal de la Asamblea por su labor, calificándola como “titánica, silenciosa y fundamental” para el funcionamiento del órgano legislativo.

Asimismo, resaltó la participación ciudadana, con más de 25 mil visitantes a la sede legislativa y más de 180 mil accesos a su página web, además de miles de delegaciones atendidas.

Con este balance, la Asamblea cierra su periodo ordinario dejando pendiente una de las reformas internas más relevantes, mientras se prepara para iniciar sesiones extraordinarias enfocadas en temas fiscales clave para la salida de Panamá de las listas grises de la Unión Europea.