Diputado Luis Duke critica falta de transparencia en planillas bajo presidencia de Herrera

El diputado de la coalición Vamos, Luis Duke, cuestionó la mañana de este miércoles 15 de abril el cumplimiento de compromisos por parte de la actual directiva de la Asamblea Nacional, tras el respaldo brindado en su momento al panameñista Jorge Herrera para presidir el Legislativo.

Duke señaló que hasta la fecha no se han visto resultados concretos a la presidencia de Herrera, especialmente en lo relacionado con la transparencia de las planillas.

“Te tengo que ser claro y transparente. Con el tema de las planillas todavía no hemos visto un avance. Este diputado ha solicitado información, todavía no la tiene”, afirmó, al tiempo que indicó que otros diputados también han hecho solicitudes sin obtener respuesta.

El diputado también hizo referencia a la discusión del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, otro de los puntos que, según dijo, formaban parte de los entendimientos iniciales. En ese sentido, expresó su expectativa de que al menos se logre algún progreso antes de que finalice el periodo.

“Estamos esperando que en otros puntos que también tenían que ver con la discusión del Reglamento Interno, por lo menos pueda haber un avance dentro de este proceso, para que algo se cumpla dentro de este acuerdo”, sostuvo.

Duke indicó que aún quedan unos 15 días para que se puedan concretar avances, tras lo cual se evaluará el desempeño de la actual administración legislativa. “Después de eso se definirá en definitiva cuál ha sido ese checklist del diputado Jorge Herrera, que hasta ahora creo que no está pasando con buena nota”, concluyó.

Las declaraciones del diputado surgen a 15 días de que termine el periodo ordinario de sesiones y en medio de comentarios de que Herrera podría estar pensando en buscar su reelección como diputado presidente de la Asamblea Nacional.