Quién ganará la Presidencia de Colombia: las claves de la segunda vuelta entre De la Espriella y Cepeda

Colombia entró en la recta final de una de las elecciones más polarizadas de su historia reciente. Tras la primera vuelta presidencial celebrada el 31 de mayo, el abogado de derecha Abelardo de la Espriella y el senador de izquierda Iván Cepeda avanzaron al balotaje del próximo 21 de junio, en una contienda que enfrenta dos visiones opuestas del país. De la Espriella sorprendió al liderar la primera vuelta con 43.7% de los votos, mientras que Cepeda obtuvo 40.9%, una diferencia menor a tres puntos porcentuales que deja el desenlace completamente abierto.

Una elección que dependerá de los votos huérfanos

Con más de 20 millones de votos sumados entre ambos candidatos, la clave de la segunda vuelta estará en conquistar a quienes respaldaron a los aspirantes eliminados y en movilizar a los abstencionistas. Los cerca de 2.8 millones de votos que fueron para otros candidatos podrían inclinar la balanza en cualquiera de las dos direcciones. Entre esos apoyos destaca el de la senadora Paloma Valencia, quien obtuvo alrededor del 6.9% de los sufragios. Tanto ella como el expresidente Álvaro Uribe Vélez ya expresaron su respaldo a De la Espriella, lo que podría fortalecer al candidato derechista de cara a la segunda ronda. Sin embargo, analistas consideran que el comportamiento del electorado de centro será igualmente determinante. Los votantes que respaldaron opciones moderadas aún no tienen una dirección clara y podrían convertirse en el factor decisivo de la elección.

¿Qué necesita Abelardo de la Espriella?

El candidato de derecha llega con ventaja numérica y con el impulso de haber superado las expectativas de las encuestas. Su estrategia pasa por consolidar el voto conservador y atraer a quienes priorizan temas como la seguridad, el combate a los grupos armados y el endurecimiento de las políticas contra el crimen. Su discurso de “mano dura”, las promesas de construir megacárceles y su imagen de outsider político le permitieron conectar con sectores inconformes con la situación de seguridad en el país. Esa narrativa le ha valido comparaciones con líderes como Nayib Bukele. No obstante, el principal desafío de De la Espriella será reducir el temor que genera entre votantes moderados que consideran que algunas de sus propuestas podrían representar riesgos para las instituciones democráticas. Convencer a esos sectores será clave para ampliar su base electoral.

¿Qué necesita Iván Cepeda?

Para Cepeda, el reto consiste en ir más allá del electorado que respalda al gobierno del presidente Gustavo Petro. Aunque logró una votación histórica para la izquierda colombiana, necesita sumar apoyos de ciudadanos independientes y de sectores de centro que no respaldaron al oficialismo en primera vuelta. Su campaña buscará presentar la elección como una disyuntiva entre la continuidad de las políticas sociales impulsadas por Petro y un eventual giro hacia la derecha radical. También intentará movilizar a votantes que ven con preocupación las propuestas de seguridad y las posiciones ideológicas de su rival. Además, Cepeda deberá convencer a los electores de que puede gobernar más allá de las bases tradicionales del Pacto Histórico y ofrecer garantías de estabilidad económica y política en caso de llegar a la Casa de Nariño.

La participación podría definir la elección

Más allá de las alianzas, la participación ciudadana será uno de los factores más importantes. Expertos señalan que una mayor asistencia a las urnas podría modificar por completo las cuentas de la primera vuelta. Las proyecciones indican que el candidato ganador podría necesitar entre 10 y 12 millones de votos, dependiendo del nivel de participación registrado el 21 de junio. Las encuestas reflejan además un escenario extremadamente competitivo. Mientras algunos sondeos otorgan ventaja a Cepeda, otros muestran a De la Espriella liderando la intención de voto, evidencia de una carrera abierta y sin un favorito indiscutible.

Una segunda vuelta marcada por la polarización