Quién ganará la Presidencia de Colombia: las claves de la segunda vuelta entre De la Espriella y Cepeda

Más allá de las alianzas, la participación ciudadana será uno de los factores más importantes. Expertos señalan que una mayor asistencia a las urnas podría modificar por completo las cuentas de la primera vuelta. Las proyecciones indican que el candidato ganador podría necesitar entre 10 y 12 millones de votos, dependiendo del nivel de participación registrado el 21 de junio.Las encuestas reflejan además un escenario extremadamente competitivo. Mientras algunos sondeos otorgan ventaja a Cepeda, otros muestran a De la Espriella liderando la intención de voto, evidencia de una carrera abierta y sin un favorito indiscutible.