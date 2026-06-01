Meduca vs. Unachi, la Asamblea se mueve y Colombia entra en su batalla final: las claves de este lunes

<b>Meduca llevará a la Unachi ante el Ministerio Público</b>El Ministerio de Educación anunció que presentará denuncias contra la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) ante el Ministerio Público tras detectar presuntas irregularidades relacionadas con programas académicos y el funcionamiento de la institución.Las declaraciones elevan la tensión entre el Gobierno y la casa de estudios superiores, en medio del debate sobre la calidad educativa, la fiscalización de recursos públicos y la autonomía universitaria. El caso podría abrir una nueva etapa judicial para una de las universidades públicas más importantes del país.<b>Gaitán no descarta una reelección de Jorge Herrera</b>El diputado Manuel Gaitán aseguró que una eventual reelección del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, sigue siendo una posibilidad dentro de las negociaciones políticas que se desarrollan de cara a la conformación de la nueva junta directiva.Aunque no confirmó acuerdos concretos, el parlamentario sostuvo que 'todo está en el tablero de juego', dejando abierta la puerta a distintos escenarios en medio de las conversaciones entre bancadas y grupos políticos.<b>Colombia se prepara para una segunda vuelta decisiva</b>La carrera por la Presidencia de Colombia entra en su fase más intensa. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda buscarán conquistar los votos de los candidatos eliminados y de los sectores indecisos para imponerse en la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio.Los analistas coinciden en que la movilización electoral y las alianzas de última hora serán determinantes en una elección que mantiene dividido al electorado colombiano entre dos proyectos políticos completamente distintos.<b>México revela su lista final para el Mundial 2026</b>El seleccionador Javier Aguirre presentó la convocatoria definitiva de 26 futbolistas que representarán a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026.La lista incluye algunas sorpresas y también ausencias que han generado debate entre aficionados y especialistas. Ahora el combinado azteca iniciará la etapa final de preparación con la mirada puesta en realizar un papel destacado en la cita mundialista.<b>Lluvias y tormentas marcarán el clima en Panamá</b>El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá mantiene el pronóstico de lluvias, aguaceros y actividad eléctrica en distintos sectores del país para este lunes.Las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por sistemas propios de la temporada lluviosa, por lo que las autoridades recomiendan precaución a conductores y residentes de áreas vulnerables a inundaciones o deslizamientos.La jornada arranca así con temas que abarcan educación, política, elecciones internacionales, fútbol y condiciones meteorológicas, asuntos que seguirán generando atención durante las próximas horas.