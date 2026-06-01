Meduca vs. Unachi, la Asamblea se mueve y Colombia entra en su batalla final: las claves de este lunes

Meduca llevará a la Unachi ante el Ministerio Público

El Ministerio de Educación anunció que presentará denuncias contra la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) ante el Ministerio Público tras detectar presuntas irregularidades relacionadas con programas académicos y el funcionamiento de la institución.

Las declaraciones elevan la tensión entre el Gobierno y la casa de estudios superiores, en medio del debate sobre la calidad educativa, la fiscalización de recursos públicos y la autonomía universitaria. El caso podría abrir una nueva etapa judicial para una de las universidades públicas más importantes del país.

Gaitán no descarta una reelección de Jorge Herrera

El diputado Manuel Gaitán aseguró que una eventual reelección del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, sigue siendo una posibilidad dentro de las negociaciones políticas que se desarrollan de cara a la conformación de la nueva junta directiva.

Aunque no confirmó acuerdos concretos, el parlamentario sostuvo que “todo está en el tablero de juego”, dejando abierta la puerta a distintos escenarios en medio de las conversaciones entre bancadas y grupos políticos.

Colombia se prepara para una segunda vuelta decisiva

La carrera por la Presidencia de Colombia entra en su fase más intensa. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda buscarán conquistar los votos de los candidatos eliminados y de los sectores indecisos para imponerse en la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio.

Los analistas coinciden en que la movilización electoral y las alianzas de última hora serán determinantes en una elección que mantiene dividido al electorado colombiano entre dos proyectos políticos completamente distintos.

México revela su lista final para el Mundial 2026

El seleccionador Javier Aguirre presentó la convocatoria definitiva de 26 futbolistas que representarán a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La lista incluye algunas sorpresas y también ausencias que han generado debate entre aficionados y especialistas. Ahora el combinado azteca iniciará la etapa final de preparación con la mirada puesta en realizar un papel destacado en la cita mundialista.

Lluvias y tormentas marcarán el clima en Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá mantiene el pronóstico de lluvias, aguaceros y actividad eléctrica en distintos sectores del país para este lunes.

Las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por sistemas propios de la temporada lluviosa, por lo que las autoridades recomiendan precaución a conductores y residentes de áreas vulnerables a inundaciones o deslizamientos.

La jornada arranca así con temas que abarcan educación, política, elecciones internacionales, fútbol y condiciones meteorológicas, asuntos que seguirán generando atención durante las próximas horas.