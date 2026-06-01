Gaitán no descarta posible reelección de Jorge Herrera y afirma que ‘todo está en el tablero de juego’

Las conversaciones para definir la próxima Junta Directiva de la Asamblea Nacional aún no han tomado forma, según reconoció este lunes 1 de junio el diputado de la coalición Vamos, Eduardo Gaitán, quien aseguró que las negociaciones se encuentran en una etapa preliminar a pocas semanas de la elección prevista para el 1 de julio.

Durante una entrevista en Radio Panamá, Gaitán señaló que la atención de los diputados estuvo concentrada recientemente en la aprobación de la Ley de Sustancia Económica, por lo que las conversaciones sobre la nueva directiva legislativa todavía no han avanzado de manera significativa.

“Esas conversaciones todavía están un poco verdes”, afirmó el diputado.

Según explicó, en sus casi dos años dentro de la Asamblea ha observado que este tipo de decisiones suelen definirse en los días previos a la elección e incluso horas antes de la votación.

“La experiencia que he visto es que estas cosas se deciden en el último minuto, el día anterior o incluso el mismo día de las elecciones”, comentó.

Las declaraciones de Gaitán se producen en medio de las discusiones sobre quién ocupará la presidencia de la Asamblea durante el próximo período legislativo. Entre los nombres que han surgido figura el actual presidente del legislativo, Jorge Herrera, quien buscaría mantenerse en el cargo.

Consultado sobre una posible reelección de Herrera, el diputado evitó cerrar la puerta a cualquier escenario y sostuvo que todas las opciones continúan sobre la mesa.

“Todo está en el tablero de juego. Tampoco podría decir que no tiene posibilidades o si tiene posibilidades. Debemos sentarnos a conversar”, manifestó.

En paralelo, el diputado panameñista José Luis Varela señaló que una posible candidatura de Herrera dependerá de una decisión que deberá tomar junto con su bancada.

“Es una decisión personal que debe tomar Jorge Herrera en conjunto con su bancada. Se están teniendo conversaciones con todas las fuerzas políticas e independientes para evaluar en su momento su postulación”, indicó Varela.

Las declaraciones reflejan que, aunque la elección de la nueva directiva aún no entra en su etapa decisiva, distintos sectores políticos ya mantienen acercamientos de cara a la votación del próximo 1 de julio.

Gaitán también aprovechó la entrevista para expresar su interés en continuar al frente de la Comisión de Economía y Finanzas, instancia que ha presidido durante el actual período legislativo.

El diputado destacó que su paso por esa comisión le ha permitido participar en la discusión de proyectos de alto impacto para el país, entre ellos la reciente Ley de Sustancia Económica, además de fortalecer su experiencia profesional en temas técnicos y económicos.

“A mí me gustaría continuar liderando la Comisión de Economía y Finanzas para sacar adelante todavía más proyectos de alto impacto”, señaló.

Las declaraciones surgen en un momento en que la coalición Vamos enfrenta debates internos sobre la estrategia que adoptará para la elección de la nueva directiva legislativa.

Dentro del grupo independiente aún no existe una posición unificada sobre si respaldar una candidatura propia o apoyar a otro aspirante para la presidencia de la Asamblea.

La elección de la nueva Junta Directiva se realizará el próximo 1 de julio, cuando los diputados escogerán al presidente y demás miembros que dirigirán el Órgano Legislativo durante el siguiente período.