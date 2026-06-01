‘Esto no es una universidad’: Meduca anuncia denuncias contra la Unachi ante el Ministerio Público

La ministra de Educación, Lucy Molinar, lanzó fuertes cuestionamientos este lunes 1 de junio contra la gestión de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Etelvina Medianero de Bonagas, y denunció la existencia de presuntas prácticas de nepotismo y favoritismo dentro de la casa de estudios superiores.

Las declaraciones surgen luego de que Medianero de Bonagas presentara su renuncia al cargo, y posteriormente decidiera permanecer al frente de la universidad luego de que el Consejo General Universitario rechazara su dimisión durante una reunión extraordinaria convocada de urgencia, y se sumara la hospitalización de la rectora, quien permaneció bajo observación médica tras sufrir una descompensación de salud, según informó oficialmente la universidad.

Duarnte la conferencia de prensa, Molinar aseguró que la universidad se ha visto afectada por una estructura de relaciones familiares y personales que, a su juicio, ha distorsionado los procesos de selección y contratación dentro de la institución.

“Esto no es una universidad, por Dios, esto no puede seguir, esto no es universidad”, manifestó la ministra al referirse a supuestas situaciones en las que familiares de funcionarios obtienen beneficios laborales mediante procesos que, según afirmó, son acomodados para favorecer a personas específicas.

Molinar señaló que existen denuncias relacionadas con la asignación de cargos y concursos internos, donde familiares de autoridades universitarias tendrían ventajas frente a otros aspirantes. Según explicó, estas prácticas han generado preocupación sobre la transparencia y la meritocracia dentro de la institución.

La titular de Educación reveló además que sostuvo conversaciones con la rectora de la Unachi, a quien le expresó su preocupación por la situación. De acuerdo con Molinar, durante ese encuentro se planteó la necesidad de realizar cambios y propiciar una transición ordenada en la administración universitaria.

La ministra indicó que esperaba que la rectora se retirara el próximo 11 de junio, tal como se había acordado, para dar paso a un proceso de renovación institucional.

“Cuando yo conversé personalmente con la rectora, le dije, ya está, bueno, ya rectora, no puede seguir esto. Y ella contestó, sí, estoy consciente, vamos a arreglar lo que se pueda, hagamos una transición tranquila”, dijo. “ Queríamos que, creíamos que iba a poder haber una transición sosegada y que el 11 de junio, como habíamos acordado, ella se iba a retirar”, añadió.

Molinar cuestionó el modelo de elección de las autoridades universitarias y defendió que quienes ocupen cargos como rector o decano sean seleccionados por sus méritos académicos y profesionales.

“No podemos equiparar la selección de decanos, de rectores, a la selección de un representante de corregimiento, que con todo respeto son cosas distintas. El representante de corregimiento debe ser el más popular. El candidato a rector o el rector o decano electo tiene que ser el mejor profesional, el mejor académico”, afirmó.

La ministra subrayó que las universidades representan una oportunidad de movilidad social para miles de panameños, por lo que consideró indispensable preservar su misión educativa y evitar que se conviertan en espacios dominados por intereses particulares.

Una denuncia en proceso

Durante la conferencia, la manistra afirmó que, como ente rector de la educación panameña, no puede permanecer al margen de una situación que afecta la calidad y credibilidad de la educación superior.

Recordó que las denuncias no son recientes. Como parte de las acciones emprendidas, la directora de asesoría legal, informó que se remitió la documentación relacionada con estos casos al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República para las evaluaciones correspondientes.

Además, se presentó consultas formales ante la Procuraduría de la Administración para determinar la legalidad de la Resolución No. 1 de 2026 emitida por el Consejo General Universitario de la Unachi. Considera que dicho organismo podría no tener competencia legal para adoptar ciertas decisiones contempladas en esa resolución.

También se anunció que presentará denuncias ante la Ministerio Público por la presunta comisión de delitos relacionados con abuso de autoridad y extralimitación de funciones por parte de servidores públicos.

A pesar de sus críticas, la ministra reconoció que dentro de la Unachi existen profesionales comprometidos con el desarrollo académico de la institución. No obstante, sostuvo que esos esfuerzos quedan opacados por una red de relaciones personales y estructuras de poder que, según dijo, se han consolidado durante años.

Molinar aseguró que el Gobierno mantiene interés en revisar la situación de la universidad y adoptar las medidas necesarias para fortalecer la transparencia y la excelencia académica en la educación superior pública.

“Cuando la universidad se desnaturaliza y se convierte en feudo personal, ahí no hay beneficio para nadie, y eso es un costo muy caro para la sociedad”, enfatizó.