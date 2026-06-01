Víctor Vial deja la estrategia financiera del Canal de Panamá tras 7 años

El vicepresidente de Finanzas del Canal de Panamá, Víctor Vial, dejará su cargo el próximo 29 de julio, poniendo fin a una gestión de siete años durante la cual lideró la estrategia financiera de la vía interoceánica.

La salida de Vial fue anunciada este lunes por la administración canalera, que destacó los resultados alcanzados bajo su dirección financiera, entre ellos el fortalecimiento de la liquidez de la institución, la reducción de los niveles de endeudamiento y la obtención de resultados financieros récord que han contribuido directamente a los aportes que el Canal realiza al Estado panameño.

Durante su permanencia en el cargo, Vial estuvo al frente de la estrategia financiera de la organización en medio de un complejo escenario internacional marcado por la pandemia de COVID-19, las disrupciones en las cadenas globales de suministro, conflictos geopolíticos y cambios en los patrones del comercio marítimo mundial.

Según la institución, su gestión permitió consolidar la solidez financiera del Canal y fortalecer la confianza de los mercados internacionales en una de las infraestructuras más importantes para el comercio global.

Vial explicó que su decisión responde al cierre de una etapa profesional significativa y al interés de explorar nuevos desafíos en la próxima fase de su carrera.

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, aceptó la renuncia y resaltó tanto las cualidades profesionales como humanas del vicepresidente saliente.

La administración canalera atribuye a la gestión de Vial un papel importante en el fortalecimiento de la capacidad de inversión de la institución y en la consolidación de una estructura financiera capaz de responder a escenarios económicos complejos.

La administración del Canal informó que Vial continuará ejerciendo sus funciones hasta el 29 de julio de 2026 para apoyar el proceso de transición y asegurar la continuidad de las operaciones financieras de la entidad.