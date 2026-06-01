Diputado Gaitán sobre ley de sustancia económica: ‘Queremos menos empresas de papel y más empresas reales’

El diputado de la coalición Vamos y presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, Eduardo Gaitán, defendió la recién sancionada Ley No. 526 sobre sustancia económica y rentas pasivas extranjeras, al señalar que la iniciativa busca atraer empresas con operaciones reales en Panamá y fortalecer la posición del país frente a los organismos internacionales en materia fiscal.

Durante una entrevista concedida a Radio Panamá, Gaitán resumió el objetivo principal de la normativa en una frase: “Queremos menos empresas de papel, menos empresas fantasmas y más empresas que tengan una operatividad real”.

El diputado explicó que la ley exige que determinadas empresas multinacionales con rentas pasivas provenientes del exterior acrediten presencia económica efectiva en Panamá mediante oficinas, personal, gastos operativos y actividades de gestión dentro del territorio nacional.

“Hemos visto casos de empresas que mueven miles de millones de dólares y cuando se va a buscar dónde está la oficina de dicha empresa, simplemente no existe”, señaló.

De acuerdo con Gaitán, las compañías que tradicionalmente han mantenido presencia únicamente formal deberán demostrar sustancia económica real en el país. De lo contrario, quedarían sujetas a una tarifa única y definitiva del 15 % sobre la renta neta gravable derivada de esos ingresos.

La Ley No. 526, sancionada recientemente por el presidente José Raúl Mulino, establece modificaciones al Código Fiscal y fija nuevas reglas para multinacionales domiciliadas o constituidas en Panamá que perciban dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y otras rentas pasivas de fuente extranjera.

Consultado sobre el impacto de la medida en los esfuerzos para sacar a Panamá de listas de vigilancia fiscal, Gaitán consideró que la normativa constituye una pieza clave dentro de ese proceso.

“Considero que sí, que este es uno de los componentes que necesitamos para salir de las listas grises”, afirmó.

El diputado recordó que países como Costa Rica y Uruguay también cuentan con regímenes fiscales territoriales acompañados de reglas de sustancia económica.

En el caso costarricense, destacó que la adopción de reformas similares permitió al país salir de una lista de la Unión Europea en pocos meses.

No obstante, indicó que la ley no es el único requisito evaluado por los organismos internacionales. Según explicó, también son relevantes el intercambio automático de información tributaria y otras disposiciones de transparencia fiscal adoptadas previamente por Panamá.

Gaitán también destacó el proceso legislativo que permitió la aprobación unánime del proyecto. Recordó que la Asamblea recibió una propuesta que aún requería ajustes y que durante su discusión se realizaron mesas técnicas y consultas con más de 30 gremios empresariales y profesionales.

“Nos tocó la parte de perfeccionar el proyecto. Escuchamos opiniones, propuestas de modificación y aportes de distintos sectores”, comentó.

El diputado sostuvo que el carácter técnico de la iniciativa permitió construir consensos entre las distintas bancadas legislativas. Como resultado, la propuesta fue aprobada en la Asamblea Nacional con 70 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.

“Creo que esto es algo que muy poco se ve en el pleno legislativo: cero abstenciones, cero votos en contra y 70 votos a favor”, destacó.

La nueva ley entrará en vigor a partir del período fiscal 2027. El Órgano Ejecutivo contará con un plazo de 90 días para desarrollar su reglamentación.