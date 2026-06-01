CSS anula memorando que exigía a funcionarios entregar sus teléfonos celulares durante jornada laboral

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció este lunes 1 de junio que dejó sin efecto el Memorando N.° DNC-M-162-2026, emitido el pasado 29 de mayo por la Dirección Nacional de Contabilidad, mediante el cual se instruía a los funcionarios de esa dependencia a entregar sus teléfonos celulares a sus superiores durante su jornada laboral.

La decisión fue comunicada a través de un pronunciamiento oficial, en el que la institución aclaró que el documento ya no tendrá vigencia y reiteró su llamado a todos los servidores públicos a utilizar los dispositivos móviles con responsabilidad, autorregulación y buen criterio mientras cumplen sus funciones.

El memorando original establecía que los teléfonos celulares debían permanecer bajo custodia de los jefes inmediatos durante las horas de trabajo. La medida se fundamentaba en disposiciones internas relacionadas con el uso de equipos de comunicación personal dentro de las dependencias de la entidad.

Tras la difusión del documento y las reacciones que generó en distintos sectores, la CSS decidió revocar la disposición.

En su comunicado, la institución señaló que busca mantener un equilibrio razonable entre la atención de comunicaciones personales esenciales o situaciones de fuerza mayor y el cumplimiento eficiente de las responsabilidades laborales.

La entidad destacó que el uso adecuado de los dispositivos móviles debe contribuir a garantizar la continuidad de las labores técnicas y administrativas, así como una atención oportuna y de calidad para los asegurados y usuarios de los servicios de salud y seguridad social.

“La institución exhorta a todos sus funcionarios a actuar con autorregulación, responsabilidad y buen criterio en el uso de dispositivos móviles durante la jornada laboral”, indicó la CSS en el comunicado emitido este 1 de junio.

Asimismo, la institución reconoció que existen circunstancias que requieren la atención de comunicaciones personales importantes, por lo que insistió en la necesidad de encontrar un balance entre esas situaciones y las obligaciones propias del servicio público.

La revocatoria pone fin a una medida que había generado cuestionamientos luego de que se conociera el contenido del memorando, al considerar algunos sectores que la entrega obligatoria de los teléfonos móviles representaba una restricción excesiva frente al objetivo de regular su uso durante la jornada laboral.

Con esta aclaración, la institución aseguró que mantendrá las normas orientadas a fortalecer la productividad y la atención al público, pero apelando a la responsabilidad individual de los funcionarios para el uso adecuado de los dispositivos electrónicos dentro de los centros de trabajo.