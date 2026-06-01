Jubilados y pensionados recibirán sus pagos a partir del 4 de junio

Los jubilados y pensionados de Panamá comenzarán a recibir los pagos correspondientes a sus quincenas habituales durante la primera semana de junio, de acuerdo con el calendario establecido por la Caja de Seguro Social (CSS). Según la entidad, los primeros beneficiarios en recibir el desembolso serán aquellos que cobran mediante transferencia bancaria ACH, quienes tendrán disponible su pago el jueves 4 de junio. Posteriormente, los jubilados y pensionados que reciben sus prestaciones a través de cheques físicos podrán retirar sus pagos el viernes 5 de junio en los centros de pago habilitados por la CSS a nivel nacional.

¿Quiere recibir su jubilación por depósito bancario? Estos son los pasos que debe seguir