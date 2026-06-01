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PANAMÁ

Jubilados y pensionados recibirán sus pagos a partir del 4 de junio

La Caja de Seguro Social inicia pagos a jubilados y pensionados en la primera semana de junio.
La Caja de Seguro Social inicia pagos a jubilados y pensionados en la primera semana de junio. Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/06/2026 13:46
La primera semana de junio inicia con desembolsos. La CSS confirmó las fechas para pagos por ACH y cheque

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Los jubilados y pensionados de Panamá comenzarán a recibir los pagos correspondientes a sus quincenas habituales durante la primera semana de junio, de acuerdo con el calendario establecido por la Caja de Seguro Social (CSS).

Según la entidad, los primeros beneficiarios en recibir el desembolso serán aquellos que cobran mediante transferencia bancaria ACH, quienes tendrán disponible su pago el jueves 4 de junio.

Posteriormente, los jubilados y pensionados que reciben sus prestaciones a través de cheques físicos podrán retirar sus pagos el viernes 5 de junio en los centros de pago habilitados por la CSS a nivel nacional.

¿Quiere recibir su jubilación por depósito bancario? Estos son los pasos que debe seguir

El jubilado o pensionado que desee recibir sus pagos mediante depósito en una cuenta bancaria deberá seguir los siguientes pasos:

Descargue el formulario: Ingrese a la página web oficial de la CSS y descargue e imprima el formulario correspondiente para el cambio de ubicación a acreditamiento.

Lleve el formulario al Banco de su elección: El banco deberá certificar (a través de la firma de un oficial autorizado) que el número de cuenta y los datos generales consignados en el formulario pertenecen al titular de la cuenta de ahorros o corriente.

Una vez completado y firmado por el banco, el pensionado o jubilado deberá entregar el formulario en la Agencia Administrativa de la CSS más cercana.

Un funcionario de la Caja de Seguro Social atenderá al solicitante, procesará la solicitud de cobro por acreditamiento y le informará la quincena en la cual se hará efectivo el pago.

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