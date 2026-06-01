Jubilados y pensionados recibirán sus pagos a partir del 4 de junio

El jubilado o pensionado que desee recibir sus pagos mediante depósito en una cuenta bancaria deberá seguir los siguientes pasos:<b>Descargue el formulario:</b> Ingrese a la página web oficial de la CSS y descargue e imprima el formulario correspondiente para el cambio de ubicación a acreditamiento.<b>Lleve el formulario al Banco de su elección:</b> El banco deberá certificar (a través de la firma de un oficial autorizado) que el número de cuenta y los datos generales consignados en el formulario pertenecen al titular de la cuenta de ahorros o corriente.Una vez completado y firmado por el banco, el pensionado o jubilado deberá entregar el formulario en la Agencia Administrativa de la CSS más cercana.Un funcionario de la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social</a></b> atenderá al solicitante, procesará la solicitud de cobro por acreditamiento y le informará la quincena en la cual se hará efectivo el pago.