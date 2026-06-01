OEA avala primera vuelta en Colombia y exige respeto institucional para el 21 de junio

El arbitraje internacional en los procesos políticos de América Latina sumó un nuevo hito técnico. La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) avaló el desarrollo de la primera vuelta presidencial en Colombia, destacando una alta participación ciudadana y la velocidad del sistema de preconteo de votos, que ofreció datos preliminares solo dos horas después del cierre de las urnas.

A través de una alocución oficial, el jefe de la misión diplomática, Leonel Fernández, confirmó que el organismo desplegó un contingente de 96 observadores y especialistas en 26 departamentos, el distrito capital y cinco urbes en el extranjero. Los técnicos visitaron 412 puestos de votación y supervisaron directamente 1,340 mesas de sufragio.

Fernández certificó que el 100% de las mesas se instalaron formalmente y que el material electoral se mantuvo bajo estricta custodia. El reporte valida el desempeño de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral colombianos, reduciendo de forma inmediata el margen de maniobra para cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.

Sin embargo, el espaldarazo técnico de la OEA introduce un fuerte componente de exigencia política para la segunda vuelta, programada para el próximo 21 de junio. Fernández hizo un llamado explícito a las dos fórmulas presidenciales clasificadas y a sus equipos de campaña para frenar la polarización y encauzar cualquier inconformidad de forma institucional.

“Es fundamental que el diálogo entre las fuerzas políticas y las autoridades electorales permita disipar dudas, y que las reclamaciones se realicen a través de mecanismos institucionales”, enfatizó el diplomático, advirtiendo de forma implícita sobre los riesgos de confrontación en las calles.

La OEA mantendrá a sus equipos desplegados en el terreno para vigilar los escrutinios finales y entregará este martes un informe detallado con recomendaciones técnicas obligatorias para el balotaje. La estabilidad política del principal aliado estratégico de la región andina queda sujeta a la madurez de los competidores durante las próximas tres semanas de campaña.