Agroferias del IMA este 3 de junio: conozca los lugares a nivel nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares donde se realizarán agroferias este miércoles 3 de junio en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población. De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

Calendario de Agroferias del miércoles 3 de junio a nivel nacional

Para el miércoles 3 de junio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

Veraguas: Casa Comunal de El Picador en el distrito de Cañazas y en la Cancha techada de La Carrillo en el distrito de Atalaya.

Herrera: Cancha Comunal de Cabuya en el distrito de Parita.

Panamá Oeste: Frente a Estancia 1 a un costado de Mutipollo en el corregimiento de Herrera en el distrito de La Chorrera.

Chiriquí: Rancho Comunal de Quiteño en el distrito de David.

Panamá Este: Puerto Coquita en el distrito de Chepo y en la Cancha Nueva Esperanza - El Bajo en la 24 de diciembre en el distrito de Panamá.