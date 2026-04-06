Agroferias del IMA | Conozca los puntos de venta del miércoles 8 de abril

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó los puntos donde se realizarán agroferias este miércoles 8 de abril en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Calendario de agroferias del miércoles 8 de abril

Para el miércoles 8 de abril, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Los Santos: Salón de la Junta Comunal de La Palma en el distrito de Las Tablas.

-Panamá Este: Centro deportivo Rubén Dario de Paredes en la 24 de diciembre y en la Agencia del IMA de Chepo.

-Panamá Oeste: Cancha multiuso de Naos (frente a los tanques de agua) en Barrio Balboa, en el distrito de La Chorrera.

-Chiriquí: Frente al Municipio de Boquete en el distrito de Boquete.

-Herrera: Cancha comunal de Cabuya en el distrito de Parita.

-Veraguas: Cancha techada de Loma de Quebro en el distrito de Mariato y en casa comunal de Guarumal en el distrito de Soná.