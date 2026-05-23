Perimenopausia sin filtro: ‘El Club de las Peri’ rompe tabúes en Panamá

La salud femenina y la perimenopausia dejaron de ser un tema oculto para convertirse en el centro de una conversación necesaria durante el Fem Fest 2026, donde Ana Graciela Medina y Susie Dávila compartieron su experiencia y el trabajo que realizan a través del “Club de las Peri”, una comunidad creada para acompañar, informar y visibilizar a mujeres que atraviesan esta etapa hormonal.

El conversatorio, titulado “El Club de las Peri: Perimenopausia sin filtro”, reunió a decenas de mujeres interesadas en hablar abiertamente sobre una etapa que, según explicaron las expositoras, históricamente ha sido ignorada, minimizada o tratada desde el silencio.

En conversación con La Estrella de Panamá, ambas dejaron claro que el proyecto nació de una necesidad personal. Dávila, relató que comenzó a investigar y hablar del tema luego de escuchar las experiencias de Ana y notar que muchas mujeres estaban atravesando cambios físicos y emocionales sin entender realmente qué les sucedía, por lo que ambas decidieron dar el paso.

“Demasiadas mujeres viven sin información, viven en la ignorancia y no saben lo que está pasando por sus cuerpos”, expresó Medina durante la entrevista.

Según explicaron, el Club de las Peri surgió precisamente para romper con ese aislamiento y crear un espacio seguro donde las mujeres pudieran sentirse acompañadas. “Queríamos crear un espacio seguro, un espacio donde no te sintieras sola y acompañada con temas relevantes de salud femenina en esta etapa importante de la vida”, señaló Ana Graciela Medina.

Romper el tabú de envejecer

Uno de los principales temas abordados fue el estigma social alrededor del envejecimiento femenino. Para Susie, todavía existe una idea cultural de que las mujeres deben ocultar cualquier signo de envejecimiento, lo que provoca que muchas vivan la perimenopausia con vergüenza.

“El tabú alrededor de la perimenopausia y la menopausia es porque todavía está un poco prohibido envejecer en este mundo pero ya se está abriendo la conversación porque doctoras en Londres, en Estados Unidos, han sido pioneras, han pasado por la transición y han dicho, espérate, aquí hay una razón hormonal. Sin embargo, a pesar de que ya estamos despertando, falta mucho en ese tema. Lo que sí sigue siendo un tabú bestial ”, afirmó.

Ambas coincidieron en que la conversación apenas comienza a abrirse gracias a especialistas y mujeres que han decidido hablar públicamente de sus experiencias, especialmente en países como Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo, consideran que todavía falta mucho camino por recorrer en Panamá y en América Latina.

También hablaron sobre la invisibilización de la sexualidad femenina durante esta etapa. Dávila señaló que históricamente las mujeres no solo fueron excluidas de las conversaciones sobre placer y salud sexual, sino que incluso se les negó el derecho de hablar sobre ello.

Frente a los discursos negativos alrededor de la menopausia, ambas insistieron en resignificar la experiencia. Para ellas, pertenecer al “Club de las Peri” representa orgullo, transformación y supervivencia.

“Nuestro objetivo, nuestra misión como mujeres es que otras mujeres se sientan orgullosas de ser peris o de estar en menopausia o posmenopausia y por eso se llama el Club de las Peris. Porque es cool pertenecer a este club, porque es cool pasar por esta etapa, porque si estás pasando por esta etapa es porque estás viva” dijo Ana.

Salud femenina más allá de la apariencia

Lejos de enfocarse únicamente en la estética, las expositoras insistieron en que el bienestar durante la perimenopausia está relacionado con la fortaleza física, la salud mental y la autonomía en la adultez.

Enfatizaron en la importancia del ejercicio de fuerza, la alimentación balanceada y el cuidado hormonal para garantizar una vejez saludable.

“Nosotras no hacemos ejercicio y levantamos pesas para vernos más flacas cuando nos vemos en el espejo, es porque queremos ser más fuertes, porque cuando lleguemos a los 70, 80 años, queremos poder ir al supermercado y cargar nosotras mismas nuestras bolsitas del supermercado sin que nadie nos ayude, entonces eso es parte de envejecer con propósito y de una forma óptima” explicó Medina.

Dávila agregó que la sociedad normalizó la idea de que las mujeres deben sentirse cansadas o deterioradas al envejecer, cuando en realidad existen herramientas para vivir esta etapa con plenitud.

“Hay esperanza, busca las herramientas, empodérate a buscarlas tú, porque hoy en día la medicina no te las da tan fácil, así que empodérate e investiga, pero sí hay esperanza”, sostuvo.

El reclamo por una salud femenina más visible

Otro de los puntos centrales de la conversación fue la crítica hacia la poca atención histórica que ha recibido la salud femenina dentro de la investigación médica.

Según explicaron, durante décadas gran parte de los estudios científicos fueron realizados principalmente en hombres y posteriormente aplicados a las mujeres, pese a las diferencias hormonales y biológicas.

En ese sentido, hicieron un llamado al sistema de salud panameño a mantenerse actualizado con las investigaciones y guías médicas más recientes, especialmente aquellas publicadas en los últimos años sobre menopausia y salud hormonal.

Para Susie, Panamá comienza poco a poco a abrir la conversación gracias a espacios como FemFest y a eventos educativos donde participan médicos, especialistas y mujeres interesadas en aprender sobre el tema.

“Sentimos que Panamá está siendo pionero en eventos como este” señaló.

Asimismo, ambas insistieron en que la sociedad necesita desarrollar mayor empatía hacia las mujeres que atraviesan estos procesos, especialmente porque hoy muchas ocupan puestos de liderazgo y continúan activas profesionalmente.

“Es importante que la mujer esté apoyada profesionalmente y que la sociedad sea empática”, indicaron.

Una etapa de reconexión y amor propio

Más allá de los síntomas físicos y los cambios hormonales, Medina y Dávila definieron la perimenopausia como una etapa de transformación emocional y reconexión personal.

Para ambas, esta transición representa una oportunidad para escuchar el cuerpo, priorizar el bienestar y construir una relación más compasiva consigo mismas.

“Renacer”, respondió Susie al describir lo que significa la perimenopausia para ella.

Ana, por su parte, aseguró que esta etapa puede convertirse en “la mejor parte del resto de tu vida”, porque permite desarrollar amor propio y una conexión más profunda con el cuerpo y la salud.

También reflexionaron sobre los estándares de belleza y la presión social que enfrentan las mujeres al envejecer. En ese sentido, defendieron la libertad individual de decidir cómo vivir esta etapa, sin imposiciones externas ni tendencias sociales.

“Si te quieres dejar las canas, déjatelas, pero si no te las quieres dejar, no te las dejes, pero que eso sea por lo que tú quieres, no porque te lo dijo tu marido, la vecina, tu mamá, el jefe, o porque lo ves en redes sociales, o porque es un trend, no, es lo que tú quieras, si tu corazón te llama a dejarte las canas, déjatelas, venga, expresó Dávila.

Fem Fest, reunió a especialistas, emprendedoras, creadoras de contenido y líderes femeninas con el objetivo de generar conversaciones sobre bienestar emocional, salud, liderazgo y comunidad.