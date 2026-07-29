Dermatitis canina en Panamá: afecciones de piel motivan casi la mitad de las consultas veterinarias

Las enfermedades dermatológicas y el prurito persistente (comezón) constituyen la principal causa de atención médica en los perros que acuden a <a href="/tag/-/meta/salud-de-perros">centros veterinarios en Panamá</a>, representando el <b>49.08%</b> de los casos diagnosticados a nivel local. A pesar de esta alta incidencia, las limitaciones presupuestarias de los dueños y la falta de seguimiento impiden que más del <b>66%</b> de los pacientes obtengan un diagnóstico definitivo. De acuerdo con el <i>'Estudio retrospectivo de enfermedades diagnosticadas en caninos y felinos'</i> (2022), elaborado por Nichole Barsallo para la Facultad de Medicina Veterinaria de la <a href="/tag/-/meta/up-universidad-de-panama">Universidad de Panamá</a>, las infecciones por el hongo <i>Malassezia pachydermatis</i>, las afecciones bacterianas y la demodicosis son los cuadros cutáneos más frecuentes en <a href="/tag/-/meta/provincia-de-panama-oeste">Panamá Oeste</a>. Este panorama se ve agravado por el clima tropical del país, donde la elevada humedad, el polvo y los alérgenos ambientales aceleran las lesiones e inducen inflamación crónica. Ante esta realidad, representantes de MSD Animal Health explicaron que el prurito atópico afecta hasta al <b>35%</b> de la población canina general. No obstante, en la casuística clínica panameña, las afecciones de piel rozan el<b> 50%</b>, superando con amplio margen a los trastornos gastroentéricos (19.02%) y a las enfermedades hemoparasitarias como la ehrlichiosis y la anaplasmosis (18.40%).