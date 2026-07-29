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Salud

Dermatitis canina en Panamá: afecciones de piel motivan casi la mitad de las consultas veterinarias

Las consultas veterinarias periódicas evitan que la dermatitis alérgica afecte el descanso y el comportamiento del perro.
Las consultas veterinarias periódicas evitan que la dermatitis alérgica afecte el descanso y el comportamiento del perro. DepositPhotos
Por
Mileika Lasso
  • 29/07/2026 15:30
Las infecciones de piel lideran las atenciones veterinarias en el país; sin embargo, más del 60% de los casos no logra un diagnóstico definitivo por limitaciones económicas de las familias

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Las enfermedades dermatológicas y el prurito persistente (comezón) constituyen la principal causa de atención médica en los perros que acuden a centros veterinarios en Panamá, representando el 49.08% de los casos diagnosticados a nivel local. A pesar de esta alta incidencia, las limitaciones presupuestarias de los dueños y la falta de seguimiento impiden que más del 66% de los pacientes obtengan un diagnóstico definitivo.

De acuerdo con el “Estudio retrospectivo de enfermedades diagnosticadas en caninos y felinos” (2022), elaborado por Nichole Barsallo para la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Panamá, las infecciones por el hongo Malassezia pachydermatis, las afecciones bacterianas y la demodicosis son los cuadros cutáneos más frecuentes en Panamá Oeste. Este panorama se ve agravado por el clima tropical del país, donde la elevada humedad, el polvo y los alérgenos ambientales aceleran las lesiones e inducen inflamación crónica.

Ante esta realidad, representantes de MSD Animal Health explicaron que el prurito atópico afecta hasta al 35% de la población canina general. No obstante, en la casuística clínica panameña, las afecciones de piel rozan el 50%, superando con amplio margen a los trastornos gastroentéricos (19.02%) y a las enfermedades hemoparasitarias como la ehrlichiosis y la anaplasmosis (18.40%).

Innovación farmacéutica frente a las barreras económicas

Desde el sector biofarmacéutico, MSD Animal Health promueve soluciones terapéuticas orientadas a interrumpir las vías celulares del picor, destacando el uso de moléculas como Atinvicitinib. Estas alternativas buscan evitar el uso crónico de glucocorticoides (esteroides) que, según la comunidad médica, conllevan riesgos de supresión adrenal, diabetes e infecciones secundarias cuando se administran de forma prolongada.

Sin embargo, el informe académico de la Universidad de Panamá expone una marcada brecha socioeconómica: de 522 expedientes clínicos analizados en la clínica Petsland S.A., en Arraiján, el 66.48% de las consultas no concluyó un diagnóstico etiológico definitivo. La causa principal radica en la incapacidad financiera de las familias para costear pruebas paraclínicas complementarias —como raspados de piel, citologías o biopsias—, lo que interrumpe la evaluación médica y empuja a los tutores a la automedicación o a remedios caseros.

Especialistas en dermatología veterinaria advierten sobre los peligros de estas prácticas. Al respecto, literatura médica de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Wisconsin-Madison precisa que la evidencia científica no respalda el uso de antihistamínicos para aliviar el picor en caninos, calificándolos de ineficaces como terapia única.

Franco Mauri, director de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Animal Health para América Central, Caribe y Ecuador (Cenca EC), subrayó la importancia de la prevención y el compromiso en la salud animal:

“Cuidar a un perro es un acto de amor profundo que va más allá del cariño. Implica velar de manera constante y comprometida por su salud, asegurándose de que reciba la prevención adecuada y los cuidados necesarios para mantenerse fuerte y feliz”.

Finalmente, los veterinarios coinciden en que el control efectivo de la dermatitis alérgica exige un abordaje integral. Este debe combinar diagnósticos de laboratorio oportunos, tratamientos de última generación (como los inhibidores de la comezón a nivel celular) y la colaboración de los propietarios para cumplir sin interrupciones las dietas de descarte o los ciclos de antibióticos, que suelen extenderse entre 21 y 30 días.

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