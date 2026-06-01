Israel denuncia más de 1,000 ataques de Hezbolá tras alto al fuego

Israel afirmó que intensificó sus operaciones militares en el Líbano tras denunciar reiteradas violaciones al alto al fuego vigente desde el 16 de abril de 2026, las cuales atribuyó al grupo Hezbolá.

Según un comunicado de prensa de la Embajada de Israel en Panamá divulgado este 1 de septiembre, las autoridades israelíes sostienen que la organización ha ejecutado ataques continuos contra territorio israelí y contra efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), mientras avanzan negociaciones directas entre Israel y el Líbano con mediación de Estados Unidos.

Israel aseguró que durante el último fin de semana fueron lanzados decenas de cohetes y drones explosivos contra su territorio, ataques que, según indicó, provocaron víctimas mortales y alcanzaron comunidades civiles.

De acuerdo con la información oficial, desde la entrada en vigor del alto al fuego se registraron más de 1,000 lanzamientos de cohetes y aproximadamente 400 drones explosivos atribuidos a Hezbolá.

El Gobierno israelí señaló que la agrupación busca obstaculizar las conversaciones diplomáticas en curso y acusó al movimiento de responder a intereses alineados con Irán.

En ese contexto, Israel justificó el aumento reciente de sus operaciones militares en territorio libanés. Según el comunicado, los ataques se dirigieron contra infraestructura, armamento y miembros de Hezbolá que presuntamente participaron en violaciones del cese al fuego.

Las autoridades israelíes afirmaron que evitaron atacar Beirut durante las últimas semanas, aunque sostuvieron que la persistencia de las amenazas obligó a reforzar las acciones militares para proteger a las comunidades ubicadas en el norte del país.

El comunicado también sostiene que Israel no mantiene reclamaciones territoriales sobre el Líbano y que sus operaciones tienen un objetivo exclusivamente defensivo.

Además, Israel reiteró que una solución duradera pasa por fortalecer al Ejército libanés como única fuerza armada legítima dentro del país y eliminar la presencia de grupos armados que operen al margen del Estado.

Las declaraciones se producen en un contexto de alta tensión regional y mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para evitar una nueva escalada del conflicto en la frontera entre ambos países.

El comunicado no incluye la posición del Gobierno libanés ni una respuesta de Hezbolá a las acusaciones formuladas por Israel.