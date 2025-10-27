Ley de regulación de celulares en las escuelas avanza en primer debate

<b>Objetivos del Proyecto de Ley 434</b> Mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes panameñosIncrementar la concentración en el aula durante las clasesDisminuir el acoso escolar o ciberbullyingRecuperar la motivación por aprender a través de los libros desarrollando un pensamiento crítico independiente de la tecnología Mejorar la disciplina y conducta de los alumnos dentro de los colegios.<b>El proyecto contempla excepciones específicas para garantizar el uso responsable:</b>Autorización expresa de padres o directores por razones de seguridad o logística.Estudiantes con condiciones de discapacidad que requieran el dispositivo como herramienta de apoyo.Uso autorizado por docentes con fines académicos, siempre bajo supervisión.Estas disposiciones buscan equilibrar la conectividad tecnológica con la atención en clase, evitando que los dispositivos se conviertan en una distracción constante.<b>Siguientes pasos en la Asamblea</b>Tras la aprobación en primer debate,<b> el proyecto avanzará a segundo debate antes de convertirse en ley. </b>Legisladores y especialistas han señalado que la medida es un paso hacia la modernización del sistema educativo, buscando que la tecnología se utilice de forma inteligente y responsable, sin comprometer la calidad del aprendizaje ni la interacción directa entre docentes y estudiantes.El proyecto también responde a la necesidad de uniformidad normativa, ya que actualmente cada institución aplica reglas distintas respecto al uso de celulares, generando inconsistencias en todo el país.La iniciativa busca que los estudiantes desarrollen su concentración, disciplina y habilidades de pensamiento crítico, mientras mantienen acceso a herramientas digitales bajo condiciones controladas y supervisadas.