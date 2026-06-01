Calendario de Meduca: La fecha exacta del retorno a clases en junio

Miles de estudiantes panameños se preparan para regresar a las aulas tras culminar el primer receso académico del año.

El Ministerio de Educación (Meduca) ya estableció en el calendario escolar 2026 la fecha oficial para el inicio del segundo trimestre en los centros educativos oficiales y particulares del país.

Luego de finalizar el primer trimestre el pasado 29 de mayo, los alumnos comenzaron su periodo de vacaciones escolares este 1 de junio, una pausa académica que se extenderá durante cinco días hábiles.

¿Cuándo inicia el segundo trimestre de 2026?

De acuerdo con el calendario académico del Meduca, el segundo trimestre comenzará el lunes 8 de junio de 2026, fecha en la que los estudiantes de escuelas públicas y privadas deberán retornar a las clases de manera regular.

El segundo periodo académico se extenderá hasta el viernes 4 de septiembre, cuando culminarán las actividades correspondientes a esta etapa del año lectivo.

¿Cómo queda el calendario escolar 2026?

El calendario escolar aprobado por el Meduca establece una duración de 42 semanas para el año académico 2026 y aplica a los centros educativos oficiales y particulares del país.

Las fechas más importantes son las siguientes:

Primer trimestre

Del 2 de marzo al 29 de mayo.

Primer receso escolar

Del 1 al 5 de junio.

Segundo trimestre

Del 8 de junio al 4 de septiembre.

Segundo receso escolar

Del 7 al 11 de septiembre.

Tercer trimestre

Del 14 de septiembre al 11 de diciembre.

Balance final y graduaciones

Del 14 al 18 de diciembre.

Con el inicio del segundo trimestre el próximo 8 de junio, el sistema educativo panameño retomará su ritmo habitual tras el primer descanso académico de 2026.