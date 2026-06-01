Calendario de Meduca: La fecha exacta del retorno a clases en junio

Miles de estudiantes panameños se preparan para regresar a las aulas tras culminar el primer receso académico del año. El <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b> ya estableció en el calendario escolar 2026 la fecha oficial para el inicio del segundo trimestre en los centros educativos oficiales y particulares del país.Luego de finalizar el primer trimestre el pasado 29 de mayo, los alumnos comenzaron su periodo de vacaciones escolares este 1 de junio, una pausa académica que se extenderá durante cinco días hábiles.<b>¿Cuándo inicia el segundo trimestre de 2026?</b>De acuerdo con el calendario académico del Meduca, el segundo trimestre comenzará el lunes 8 de junio de 2026, fecha en la que los estudiantes de escuelas públicas y privadas deberán retornar a las clases de manera regular.El segundo periodo académico se extenderá hasta el viernes 4 de septiembre, cuando culminarán las actividades correspondientes a esta etapa del año lectivo.<b>¿Cómo queda el calendario escolar 2026?</b>El calendario escolar aprobado por el Meduca establece una duración de 42 semanas para el año académico 2026 y aplica a los centros educativos oficiales y particulares del país.Las fechas más importantes son las siguientes:<b>Primer trimestre</b>Del 2 de marzo al 29 de mayo.Primer receso escolarDel 1 al 5 de junio.<b>Segundo trimestre</b>Del 8 de junio al 4 de septiembre.Segundo receso escolarDel 7 al 11 de septiembre.<b>Tercer trimestre</b>Del 14 de septiembre al 11 de diciembre.Balance final y graduacionesDel 14 al 18 de diciembre.Con el inicio del segundo trimestre el próximo 8 de junio, el sistema educativo panameño retomará su ritmo habitual tras el primer descanso académico de 2026.