Estudiantes en Panamá tendrán un día libre en mayo, según calendario escolar 2026

El <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b> informó que el calendario escolar 2026 será de cumplimiento obligatorio e ininterrumpido, con una duración total de 42 semanas académicas en todo el país.Actualmente, los estudiantes se encuentran cursando el primer trimestre, el cual se extenderá hasta el 29 de mayo, como parte de la planificación establecida por las autoridades educativas.Tras la culminación de este periodo, se dará paso a un receso escolar programado del 1 al 5 de junio, antes de retomar las actividades académicas correspondientes al siguiente trimestre.Las autoridades reiteraron la importancia de cumplir con el calendario establecido para garantizar el desarrollo continuo del proceso educativo a nivel nacional.