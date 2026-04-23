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Información útil

Estudiantes en Panamá tendrán un día libre en mayo, según calendario escolar 2026

Suspenden clases a nivel nacional por conmemoración laboral
Suspenden clases a nivel nacional por conmemoración laboral Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/04/2026 13:43
Los estudiantes de todo el país no asistirán a clases por tratarse de un feriado nacional.

El calendario escolar 2026 en Panamá contempla un próximo día libre para los estudiantes a nivel nacional durante el mes de mayo, debido a la conmemoración del Día del Trabajador, fecha reconocida como feriado obligatorio en el país.

De acuerdo con lo establecido por las autoridades educativas, este día no habrá clases en centros educativos oficiales ni particulares, ya que forma parte de los feriados académicos incluidos en la planificación escolar vigente.

En ese sentido, las actividades escolares se desarrollarán con normalidad hasta el día previo al feriado, es decir hasta el jueves 30 de abril, retomándose el lunes 4 de mayo.

Además de la suspensión de clases, el Código de Trabajo también establece esta fecha como día de descanso obligatorio para la mayoría de los trabajadores, salvo excepciones contempladas por la ley.

Primer trimestre escolar se extiende hasta finales de mayo

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que el calendario escolar 2026 será de cumplimiento obligatorio e ininterrumpido, con una duración total de 42 semanas académicas en todo el país.

Actualmente, los estudiantes se encuentran cursando el primer trimestre, el cual se extenderá hasta el 29 de mayo, como parte de la planificación establecida por las autoridades educativas.

Tras la culminación de este periodo, se dará paso a un receso escolar programado del 1 al 5 de junio, antes de retomar las actividades académicas correspondientes al siguiente trimestre.

Las autoridades reiteraron la importancia de cumplir con el calendario establecido para garantizar el desarrollo continuo del proceso educativo a nivel nacional.

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