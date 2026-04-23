Estudiantes en Panamá tendrán un día libre en mayo, según calendario escolar 2026

El calendario escolar 2026 en Panamá contempla un próximo día libre para los estudiantes a nivel nacional durante el mes de mayo, debido a la conmemoración del Día del Trabajador, fecha reconocida como feriado obligatorio en el país.

De acuerdo con lo establecido por las autoridades educativas, este día no habrá clases en centros educativos oficiales ni particulares, ya que forma parte de los feriados académicos incluidos en la planificación escolar vigente.

En ese sentido, las actividades escolares se desarrollarán con normalidad hasta el día previo al feriado, es decir hasta el jueves 30 de abril, retomándose el lunes 4 de mayo.

Además de la suspensión de clases, el Código de Trabajo también establece esta fecha como día de descanso obligatorio para la mayoría de los trabajadores, salvo excepciones contempladas por la ley.