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Política

‘Reglamento Interno’ de la Asamblea entra en fase clave para su discusión en el pleno, según el diputado Jorge Herrera

Herrera subrayó la relevancia de esta reforma, al destacar que se trata de una normativa que no ha sido actualizada en varios años dentro de la Asamblea Nacional.
Herrera subrayó la relevancia de esta reforma, al destacar que se trata de una normativa que no ha sido actualizada en varios años dentro de la Asamblea Nacional. | Cedida
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Manuel Vega Loo
  • 24/03/2026 14:58
Herrera explicó que la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional ya culminó la revisión de todos los puntos.

El diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, reveló este martes 24 de marzo a La Estrella de Panamá que el proceso de actualización del Reglamento Interno registra avances importantes y se encuentra en una etapa clave antes de su discusión en el pleno.

Herrera explicó que la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional ya culminó la revisión de todos los puntos relacionados con la propuesta, lo que marca un paso significativo dentro del proceso legislativo.

“Ya la comisión de credenciales terminó todos los puntos sobre el Reglamento Interno. Están esperando el texto único para ser sometido y llevarlo después al pleno de la Asamblea”, indicó el diputado.

El diputado presidente detalló que, una vez consolidado el documento final, la iniciativa será elevada a la junta directiva para posteriormente avanzar hacia su segundo debate en el pleno.

Herrera subrayó la relevancia de esta reforma, al destacar que se trata de una normativa que no ha sido actualizada en varios años dentro de la Asamblea Nacional.

“Es una iniciativa que tiene muchos años que no se toca dentro de la Asamblea y que Dios primero se pueda cristalizar en este periodo”, expresó.

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