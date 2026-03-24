‘Reglamento Interno’ de la Asamblea entra en fase clave para su discusión en el pleno, según el diputado Jorge Herrera

El diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, reveló este martes 24 de marzo a La Estrella de Panamá que el proceso de actualización del Reglamento Interno registra avances importantes y se encuentra en una etapa clave antes de su discusión en el pleno.

Herrera explicó que la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional ya culminó la revisión de todos los puntos relacionados con la propuesta, lo que marca un paso significativo dentro del proceso legislativo.