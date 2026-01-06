Reforma al reglamento busca mayor control y transparencia en la Asamblea, afirma Vega

El diputado independiente Jonathan Vega se pronunció la mañana de este 6 de enero a favor de la propuesta presentada para reformar el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.

Vega planteó que la reforma del reglamento orgánico debe contemplar normas claras para evitar abusos y fortalecer la confianza ciudadana en el trabajo legislativo, subrayando que este sería apenas un primer paso hacia una Asamblea más transparente y responsable.

Este martes los diputados de las diferentes bancadas que integran la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional tienen en su agenda debatir la iniciativa.

Se tiene previsto que en la Comisión de Credenciales se apruebe y vote las nuevas propuestas del primer bloque de los proyectos de ley: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40, 55, 92, 167, 269, 270, 275, 294 y 337, que modifican y adicionan artículos al texto único de la Ley No. 49 de 1984, que adopta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional.

Vega afirmó que esta discusión representa un paso importante hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas de los diputados.

Además, el diputado calificó la propuesta como “loable” y sostuvo que debe ser aplaudida, al considerar que permitirá que la ciudadanía conozca con mayor claridad cómo votan sus diputados en cada una de las decisiones que se toman en el pleno.

“Es importante que la población sepa cómo votó el diputado, porque cada decisión que se toma en la Asamblea Nacional es relevante”, expresó.

El diputado señaló que, además del registro del voto, deben impulsarse otras medidas en la misma línea, como la publicación de estadísticas, datos e información que permitan a la ciudadanía evaluar el desempeño legislativo. Entre estos aspectos, destacó la importancia de que se haga pública la asistencia de los diputados a las sesiones. “Es fundamental que la población sepa qué hace su diputado”, enfatizó.

A juicio de Vega, la reforma al reglamento debe garantizar que la información sea accesible, actualizada y veraz, y que no se limite únicamente a votaciones en tercer debate, sino a todas las decisiones que se adopten en la Asamblea Nacional.

Asimismo, recordó que el presidente del Órgano Legislativo anunció en su discurso de instalación una reforma a la carrera legislativa, que incluiría un requisito de cinco años de antigüedad para el ingreso, lo cual consideró un avance significativo.

El diputado también se mostró a favor de establecer mecanismos que sancionen la inasistencia, incluyendo la suspensión del pago a quienes no cumplan con sus funciones.

“No es justo que alguien no venga a trabajar y esté cobrando, o que envíe a su suplente y aun así reciba salario”, afirmó, al insistir en que esta medida debería aplicarse incluso a los propios diputados.