Reforma al reglamento interno marcará la agenda del nuevo periodo legislativo

El debate sobre la reforma al reglamento interno de la Asamblea Nacional será uno de los principales ejes de trabajo durante el nuevo periodo legislativo, según lo anunciado por el presidente del Órgano Legislativo, Jorge Herrera, durante su discurso de instalación de las sesiones ordinarias.

Herrera informó que ya se ha iniciado un proceso de revisión profunda del reglamento interno y que en las próximas semanas se trabajará de manera conjunta con la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, presidida por la diputada Dana Castañeda, para dar prioridad a este tema. El objetivo, dijo, es mejorar el desempeño del Legislativo y fortalecer la confianza ciudadana.

“Esta Asamblea ya inició una reforma profunda del reglamento interno. Queremos lograr una transformación que genere un mejor desempeño de este Órgano del Estado y que fortalezca la confianza ciudadana. Es un compromiso con el país, que pide una mejor cara de esta Asamblea, continuamente criticada”, expresó Herrera, quien subrayó que el proceso requerirá la participación activa de los nueve miembros de la comisión y del pleno legislativo.

Entre los cambios propuestos, el presidente del Legislativo mencionó la posibilidad de descontar el salario a los diputados que se ausenten injustificadamente y establecer requisitos más estrictos para el ingreso a la carrera administrativa legislativa.

Según explicó, los funcionarios deberán contar con un mínimo de cinco años de servicio en cargos permanentes obtenidos mediante concurso.

Herrera sostuvo que la carrera administrativa debe ser una herramienta para proteger la estabilidad laboral de quienes cumplen con sus funciones y no un mecanismo para amparar a funcionarios que no trabajan. “Debe ser un instrumento que premie el mérito y la responsabilidad”, afirmó.

No obstante, la propuesta de reforma no cuenta con consenso pleno dentro de la Asamblea. El diputado Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, expresó públicamente su rechazo a cualquier modificación del reglamento interno.

“Le anuncio a la presidenta de la Comisión de Credenciales que con mi voto no van a contar para ninguna modificación al reglamento interno de la Asamblea”, declaró Camacho durante una intervención realizada el pasado 15 de septiembre de 2025, dejando clara su posición contraria al proceso impulsado por la presidencia del Legislativo.

Camacho, quien denunció una campaña de ataques en su contra, envió un mensaje directo a los jefes de bancada de los partidos políticos, a quienes instó a reunirse para abordar el futuro del Legislativo.

“No hablo de los libres postulados, los radicales según esto. Hablo de los partidos políticos. Es necesario que tengamos una reunión entre partidos políticos para abordar el tema de aquí de la Asamblea”, recalcó.

La postura de Camacho anticipa un escenario de debate complejo en el inicio del periodo legislativo, en el que la reforma del reglamento interno se perfila como uno de los temas centrales y más controvertidos dentro del Parlamento.