Bancada Vamos prioriza reforma al reglamento interno de la Asamblea en nueva legislatura

Diputados de la bancada independiente Vamos han manifestado su intención de que uno de los primeros temas a discutir en el inicio de la segunda legislatura ordinaria, a partir del 2 de enero de 2026, sea la reforma del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional.

La bancada, que se consolidó como la fuerza con mayor número de curules tras las elecciones de 2024, ha señalado que las propuestas de modificación al reglamento —presentadas por diferentes legisladores, incluidos varios de Vamos— deben recibir atención prioritaria en la agenda legislativa tras el receso de fin de año.

Durante la primera legislatura del periodo 2024–2029, causa preocupación entre algunos diputados el rezago de estas iniciativas, ya que numerosos proyectos que buscan modernizar y transparentar el funcionamiento interno del Legislativo permanecen sin discusión en las comisiones correspondientes.

Entre las modificaciones propuestas se encuentran ajustes para reducir el número de comisiones permanentes, regular la contratación de personal por afinidad o familiaridad, y transparentar la actuación de los parlamentarios, entre otros cambios planteados tanto desde Vamos como por representantes de otras bancadas.

Representantes de la agrupación han expresado que la discusión del reglamento interno debe ser una prioridad al reanudar sesiones, con la esperanza de que la presidencia de la Comisión de Credenciales y Reglamento impulse el análisis de estos proyectos.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, ya había anunciado en julio de 2025 la creación de una comisión para trabajar en reformas al reglamento interno como parte de los compromisos asumidos tras su elección al cargo, lo que respalda la expectativa de avance en esta materia.

La discusión se anticipa como uno de los puntos clave para el pleno legislativo en el primer mes de sesiones ordinarias de 2026, en un contexto en el que varias bancadas han impulsado propuestas de cambios estructurales al funcionamiento del Órgano Legislativo.