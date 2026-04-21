IMA convoca a sector agroindustrial para definir compra de frijol chiricano

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) extendió una invitación a las empresas agroindustriales del país dedicadas al procesamiento de granos para participar en una reunión de coordinación institucional.

Según informó la entidad, el encuentro tiene como objetivo establecer las bases del programa de compra de frijol chiricano, iniciativa orientada a fortalecer la producción nacional y la relación con el sector agroindustrial.

La reunión se llevará a cabo el miércoles 22 de abril de 2026 en la sede central del IMA, ubicada en El Cangrejo, en la Ciudad de Panamá, y estará dirigida a representantes del sector agroindustrial de granos.

El IMA precisó que, debido a la capacidad del recinto, cada empresa deberá designar un máximo de un representante para asistir a la jornada.