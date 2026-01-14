IMA convoca a empresas agroindustriales para coordinar el programa ‘Proteínas panameñas’

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) extendió una invitación a las empresas agroindustriales del país dedicadas a la producción y procesamiento de lácteos, pollo, carne de res, carne de cerdo y sus derivados para participar en una reunión de coordinación institucional.

Según informó la entidad, el encuentro tiene como objetivo establecer las bases de colaboración para la implementación del programa “Proteínas panameñas”, una iniciativa orientada a fortalecer la producción nacional y la articulación entre el sector público y privado en la cadena agroalimentaria.