IMA convoca a empresas agroindustriales para coordinar el programa ‘Proteínas panameñas’

Emiliana Tuñón
  • 14/01/2026 12:00
El programa ‘Proteínas panameñas’ avanza con una convocatoria del IMA al sector productivo.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) extendió una invitación a las empresas agroindustriales del país dedicadas a la producción y procesamiento de lácteos, pollo, carne de res, carne de cerdo y sus derivados para participar en una reunión de coordinación institucional.

Según informó la entidad, el encuentro tiene como objetivo establecer las bases de colaboración para la implementación del programa “Proteínas panameñas”, una iniciativa orientada a fortalecer la producción nacional y la articulación entre el sector público y privado en la cadena agroalimentaria.

La reunión se llevará a cabo este miércoles 21 de enero y estará dirigida a representantes del sector agroindustrial vinculado a productos cárnicos y sus derivados. El IMA indicó que este espacio permitirá intercambiar información y coordinar acciones conjuntas en el marco del nuevo programa.

Los interesados deberán confirmar su asistencia para recibir los detalles sobre la hora y el lugar del encuentro. Para ello, deberán enviar un correo electrónico a la dirección tdiaz@ima.gob.pa.

