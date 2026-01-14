IMA convoca a empresas agroindustriales para coordinar el programa ‘Proteínas panameñas’

El <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> extendió una invitación a las empresas agroindustriales del país dedicadas a la producción y procesamiento de lácteos, pollo, carne de res, carne de cerdo y sus derivados para participar en una reunión de coordinación institucional.Según informó la entidad, el encuentro tiene como objetivo establecer las bases de colaboración para la implementación del programa <b>'Proteínas panameñas'</b>, una iniciativa orientada a fortalecer la producción nacional y la articulación entre el sector público y privado en la cadena agroalimentaria.