Jamón picnic: IMA ajusta a 500,000 cajas y productores planean intervención presidencial

La Cadena Agroalimentaria de Cerdo y sus Derivados rechazó este viernes la intención del <a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a> de ampliar en sus Naviferias hasta <b>800,000 </b>cajas con jamón y anunció el posible envío de una carta al presidente José Raúl Mulino para pedir la revisión de la importación de <b>500,000 </b>piezas de jamón picnic que, según el gremio, podría distorsionar el mercado nacional.El director del IMA, Nilo Murillo, había anunciado el martes 30 de septiembre un techo de <b>800,000</b> cajas navideñas, aunque tras análisis la entidad precisó que se ofrecerán<b> 500,000</b> cajas: <b>300,000</b> adquiridas a la agroindustria porcina panameña y <b>200,000 </b>importadas a través de distribuidores locales.'<i>Anunciamos un techo de 800,000 cajas navideñas. Lógicamente tenemos que hacer los análisis. No se ha comprado ni un jamón todavía. La idea era llegar a las esquinas y a los lugares más recónditos del país'</i>, declaró Murillo a <b>La Estrella de Panamá</b>.Cada caja navideña, que tendrá un costo de<b> $15</b>, incluirá 5 libras de arroz, maíz pilado, sal, guandú, lata de piña en rodajas o aceite, azúcar y una pieza de jamón Picnic.La Cadena Agroalimentaria de Cerdo —que agrupa porcinocultores, agroindustria y comercializadores— se reunió de forma extraordinaria y, de manera unánime, resolvió enviar una misiva al presidente Mulino en la que solicita verificar las cantidades a importar.<a href="/tag/-/meta/anapor-asociacion-nacional-de-porcinocultores-de-panama">Carlos Pitty, presidente de la Asociación Nacional de Porcinocultores de Panamá (Anapor)</a>, explicó que el compromiso pactado en mayo con el IMA fue de <b>300,000</b> unidades nacionales, volumen para el cual ya se habían otorgado permisos y licencias.<i> 'La conclusión fue unánime, no hubo nadie que opinara diferente: la cadena no aprueba ni acepta el excedente de medio millón de piezas de picnic que el director del IMA ha anunciado'</i>, aseguró.El dirigente añadió que hasta el 26 de septiembre la agroindustria local había confirmado al IMA la entrega de cerca de<b> 320,000</b> piezas.<i> 'No es un asunto de falta de producción. El mercado está perfectamente satisfecho. Es un acuerdo de competitividad y es un mandato'</i>, sostuvo.Pitty comentó que la Cadena reconoce la función social de las Naviferias y respalda que se incluya el jamón picnic en las canastas, pero que la importación de<b> 500,000 </b>piezas adicionales para vender <b>800,000</b> pone en riesgo a la producción nacional y al comercio formal. Los gremios recordaron que, para un mercado de alrededor de<b> 4,000,000 de habitantes</b>, la venta de 800,000 cajas implicaría que el IMA cubra el <b>63%</b> del mercado objetivo, cuando, a su juicio, debería concentrarse en atender al <b>20%</b> de familias vulnerables y de escasos recursos. <i>'Pretender en octubre señalar que se necesitan 500,000 más para después argumentar que nadie se lo pudo ofrecer, no es aceptable'</i>, enfatizó Pitty.