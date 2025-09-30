Naviferias del IMA 2025: precios, productos y puntos de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha confirmado que ya se están preparando las esperadas Naviferias 2025, cuyo objetivo es facilitar a las familias panameñas el acceso a productos básicos y la tradicional jamón picnic para sus cenas navideñas.

¿Cuánto cuestan y qué traen las bolsas de las Naviferias?

El director general del IMA, Nilo Murillo Robles, anunció que las bolsas de las Naviferias para este 2025 tendrán un costo de $15.00.

Cada bolsa contendrá cinco productos base, incluyendo el tradicional jamón picnic, estos son: cinco libras de arroz, sal, guandú, azúcar y maíz pilado.

El director también aclaró que, dependiendo del inventario disponible, algunos de estos productos podrían ser reemplazados por aceite o piña en almíbar.

¿Cuántas Naviferias realizará el IMA este 2025?

Murillo Robles, quien ofreció declaraciones en Telemetro Reporta, explicó que para este año se distribuirán 800 mil bolsas a través de las Naviferias, que este año se realizarán en 160 puntos.

Para 2025, el IMA incluirá Naviferias en lugares como Puerto Armuelles, Río Sereno, Jaqué, Chagres y otros más.

Esta cifra representa un incremento respecto a la distribución del año pasado, cuando se visitaron 84 puntos y se distribuyeron 300 mil jamones.