  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Naviferias del IMA 2025: precios, productos y puntos de venta

Cada bolsa de las Naviferias del IMA contendrá cinco productos base, incluyendo el tradicional jamón picnic.
Cada bolsa de las Naviferias del IMA contendrá cinco productos base, incluyendo el tradicional jamón picnic. IMA
Por
Kathyria Caicedo
  • 30/09/2025 07:25
El IMA ha anunciado que ya están preparados para las Naviferias, que permitirán a las familias tener acceso a alimentos para sus cenas navideñas.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha confirmado que ya se están preparando las esperadas Naviferias 2025, cuyo objetivo es facilitar a las familias panameñas el acceso a productos básicos y la tradicional jamón picnic para sus cenas navideñas.

¿Cuánto cuestan y qué traen las bolsas de las Naviferias?

El director general del IMA, Nilo Murillo Robles, anunció que las bolsas de las Naviferias para este 2025 tendrán un costo de $15.00.

Cada bolsa contendrá cinco productos base, incluyendo el tradicional jamón picnic, estos son: cinco libras de arroz, sal, guandú, azúcar y maíz pilado.

El director también aclaró que, dependiendo del inventario disponible, algunos de estos productos podrían ser reemplazados por aceite o piña en almíbar.

¿Cuántas Naviferias realizará el IMA este 2025?

Murillo Robles, quien ofreció declaraciones en Telemetro Reporta, explicó que para este año se distribuirán 800 mil bolsas a través de las Naviferias, que este año se realizarán en 160 puntos.

Para 2025, el IMA incluirá Naviferias en lugares como Puerto Armuelles, Río Sereno, Jaqué, Chagres y otros más.

Esta cifra representa un incremento respecto a la distribución del año pasado, cuando se visitaron 84 puntos y se distribuyeron 300 mil jamones.

VIDEOS
Lo Nuevo