Naviferias del IMA 2025: precios, productos y puntos de venta

El <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> ha confirmado que ya se están preparando las esperadas <b>Naviferias 2025</b>, cuyo objetivo es facilitar a las familias panameñas el acceso a productos básicos y la tradicional jamón picnic para sus cenas navideñas.<b>¿Cuánto cuestan y qué traen las bolsas de las Naviferias?</b>El <a href="/tag/-/meta/nilo-murillo-robles">director general del IMA, <b>Nilo Murillo Robles</b></a>, anunció que las bolsas de las Naviferias para este 2025 tendrán un costo de <b>$15.00</b>.Cada bolsa contendrá <b>cinco productos base</b>, incluyendo el tradicional <b>jamón picnic</b>, estos son<b>: cinco libras de arroz</b>, <b>sal, guandú, azúcar y maíz pilado.</b>El director también aclaró que, dependiendo del inventario disponible, algunos de estos productos podrían ser <b>reemplazados por aceite o piña en almíbar</b>.<b>¿Cuántas Naviferias realizará el IMA este 2025?</b>Murillo Robles, quien ofreció declaraciones en Telemetro Reporta, explicó que para este año se distribuirán 800 mil bolsas a través de las Naviferias, que este año se realizarán en 160 puntos. Para 2025, <b>el IMA incluirá Naviferias en lugares como Puerto Armuelles, Río Sereno, Jaqué, Chagres y otros más.</b>Esta cifra representa un incremento respecto a la distribución del año pasado, cuando se visitaron 84 puntos y se distribuyeron 300 mil jamones.