IMA defiende la calidad y origen de productos en agroferias

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) emitió un comunicado lamentando las declaraciones emitidas el pasado martes 14 de octubre en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional, donde se cuestionó la calidad, el etiquetado y el origen de varios productos vendidos en las agroferias de la institución.

El IMA defendió sus prácticas, señalando que “todos los productos comercializados cuentan con sus respectivos registros sanitarios emitidos por las autoridades competentes, como el Ministerio de Salud, y cumplen estrictamente con las normas de etiquetado, trazabilidad y calidad establecidas en la legislación panameña”.​

La entidad hizo énfasis en que la compra de productos, como el frijol mencionado en la sesión, se realiza con el propósito de apoyar a los productores nacionales. En este caso específico, el IMA afirma que la adquisición de los frijoles se llevó a cabo con la Asociación de Productores Agropecuarios de Chiriquí (Apach) para evitar que sufrieran pérdidas en sus cosechas.

El comunicado concluye que la institución reafirma su “compromiso con la transparencia, la calidad y el respaldo al sector agropecuario”, asegurando que trabaja con los productores para impulsar el desarrollo sostenible.