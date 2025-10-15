IMA defiende la calidad y origen de productos en agroferias

La respuesta del IMA surge tras una sesión en la Asamblea Nacional donde los diputados Raúl Pineda y Ariel Ríos hicieron serios cuestionamientos sobre la gestión de la entidad y las importaciones.El diputado y secretario de la Comisión Raúl Pineda presentó varios productos de las agroferias del IMA, incluyendo frijoles sin etiquetar y con una presentación no para humanos y hasta con bichos. Además, cuestionó la procedencia de sardinas aparentemente de China, ya que no tienen el país de origen en su etiqueta; el aceite importado de Argentina solo se importa para Panamá y, que coditos de Perú están tostados, alegando que estos productos desplazan la producción nacional y que su calidad era deficiente.Pineda solicitó como Comisión una inspección a las agroferias y una denuncia formal ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y el Ministerio de Salud (Minsa).Por su parte, el diputado Ariel Ríos criticó la falta de coordinación interinstitucional, señalando que la excesiva importación está afectando al productor local.El diputado destacó que mientras el país importa productos de China, en la provincia de Los Santos se están perdiendo hectáreas de producción de tomate industrial, a pesar de existir una planta de procesamiento local 'sin nada que hacer'.El comisionado también hizo un llamado a detener el desorden en el sector agropecuario y a garantizar la seguridad alimentaria nacional..