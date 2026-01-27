Supervivientes del Holocausto comparten sus historias

Mina Weil cumplirá cien años en febrero. Recuerda con claridad sus días en la escuela de la tranquila ciudad italiana de Monforte, las llamadas a atender los discursos del dictador Mussolini, ella, cómo todos los niños, marchaban y escuchaban cada una de sus palabras. Recuerda como los camisas negras, el grupo paramilitar fascista, maltrataron y se llevaron al padre de su mejor amiga, un profesor de universidad. Recuerda la persecución a su familia.

También recuerda cómo acompañó a su madre a formar fila, junto a otros millones de mujeres italianas, acudiendo al pedido del Duce de dar su anillo de boda de oro para el esfuerzo militar nacional. A cambio, todas recibían un anillo de plomo. También recuerda que, al ser detenido Mussolini, al final de la guerra, cargaba maletas llenas de anillos de oro...

La familia de Mina escapó hacia Argentina.

Ita Bartuv, de 82 años, nació en Albania de padre y madre macedonios. Sus padres, habitantes de Skopje, en marzo de 1943 recibieron un aviso de un amigo policía sirio de que a la mañana siguiente los judíos de la ciudad serían arrestados. Esa misma noche, la pareja abandonó su país, sin poder avisar a ningún familiar, y con papales falsos y una nueva identidad musulmana, llegaron a Albania, donde poco después nacieron Ita y su hermana.

Los cuatro escaparon de la Europa nazi, una vez supieron que toda su familia había sido exterminada en el campo de Treblinka, y se instalaron en Chile. Los primeros años en Chile Ita y su hermana estaban convencidas de que eran cristianas, puesto que iban a un colegio cristiano, y dado el clima anti judío, se sorprendieron mucho, y no para bien, cuando les contaron que, en realidad, eran judías...

Este 27 de enero se conmemora el 81 aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau por las tropas soviéticas.

Quedan aproximadamente 196.600 sobrevivientes judíos del Holocausto vivos en más de 90 países, según un informe del Claims Conference. La edad media de los supervivientes hoy en día es de 87 años. Más del 30 por ciento tiene 90 años o más, y poco más del 1 por ciento son centenarios. Casi todos los supervivientes vivos hoy en día (el 97%) eran niños durante el Holocausto, es decir, nacieron en 1928 o después. Las mujeres representan el 62% de la población de supervivientes, mientras que los hombres representan el 38%.