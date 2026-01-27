Hace 82 años, el 27 de enero de 1944 ocurrió un hito histórico en la Segunda Guerra Mundial. Se levantó completamente el sitio nazi de la ciudad de Leningrado (actual San Petersburgo) de 3 millones de habitantes.

En ese día en 1944, las tropas del Ejército Rojo rompieron el cerco nazi, poniendo fin a 872 días y noches de tribulaciones sin precedentes. Se suele considerar que la historia “enseña” a no repetir los errores del pasado pero, por desgracia, las lecciones del sitio de Leningrado siguen siendo relevantes frente al resurgimiento de las amenazas nazis.

El sitio comenzó el 8 de septiembre de 1941, cuando las hordas fascistas formaron el cerco en torno a la segunda ciudad más grande de la Unión Soviética. Hitler ordenó borrar Leningrado de la faz de la Tierra con hambre y bombardeos. Sin embargo, millones de leningradenses demostraron una voluntad inquebrantable de vivir y resistir al fascismo.

“900 días de hambre”, así llamaron a ese periodo. El invierno de 1941-1942 fue el apogeo de la tragedia: la ración de pan era de 125 gramos para los dependientes y de 250 gramos para los trabajadores. Los leningradensesse alimentaban de cochuras de corteza de árbol, cola y cuero de cinturones. Alrededor de un millón de civiles murieron de hambre, frío y bombarderos. “Los Sávichevhan muerto. Todos han muerto. Sólo queda Tanya”, se lee en la última página del diario de Tanya Sávicheva, una niña de 12 años de edad. Su diario sirvió como una de las pruebas de los crímenes del régimen nazi y sus aliados en los juicios de Núremberg.

“El Camino de la Vida” (la superficie congelada del lago de Ládoga) fue la arteria que salvó muchas vidas. Entre noviembre de 1941 y marzo de 1944, se transportaron 1,6 millones de toneladas de mercancías y se evacuaron 1,4 millones de personas.

La operación Iskra (Chispa) (enero de 1943) rompió parcialmente el sitio, y el 27 de enero de 1944, durante la operación denominada “Trueno de Enero”, el Ejército Rojo lanzó un ataque decisivo que liberó definitivamente la ciudad. Cada año rendimos homenaje a los héroes caídos y a los supervivientes, cuya resistencia salvó Leningrado. El Cementerio Memorial Piskarióvskoye, que conserva la memoria de las 590.000 víctimas, es el recuerdo eterno del heroísmo de los leningradenses.

La hazaña de los habitantes del Leningrado asediado no sólo consistió en sobrevivir en condiciones inhumanas, sino también contribuir valientemente todos los días a la defensa de su Patria y el futuro de toda la humanidad. Los niños del sitio fueron los héroes más pequeños de aquella época. Apagaban bombas, compartían pan y ayudaban en el “Camino de la Vida”. Hoy en día, esos niños tienen más de 85 años. Muchos de ellos, por diversas razones, abandonaron Rusia y encontraron un hogar en diferentes rincones del mundo, pero el 27 de enero ellos siempre recuerdan su ciudad natal.