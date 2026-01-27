Los sitiados son la memoria viva no solo del pueblo ruso, sino de toda la humanidad. Sus relatos socavan los intentos de falsificar la historia y resucitar el nazismo. A muchos de los habitantes del Leningrado asediado eldestino los condujo a América Latina. Así, en Panamá vivió durante muchos años Nadezhda Póiguina, que sobrevivió a todos los horrores del sitio. Cuando comenzó la guerra, Nadezhda tenía 9 años. Durante el periodo de hambre, la llevaron junto con sus hermanos a un orfanato, mientras que su madre fue evacuada de la ciudad. En agosto de 1942, la trasladaron en lanchas por el 'Camino de la Vida'. Durante el primer año después de la evacuación, Nadezhda estuvo muy enferma y se enteró de la Victoria en el orfanato.