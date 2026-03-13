Gran Bingo Solidario busca apoyar a pacientes con ELA y enfermedades raras

Con el objetivo de recaudar fondos y generar mayor conciencia sobre la <b>Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)</b> y otras enfermedades raras, organizaciones de pacientes realizarán el <b>Gran Bingo Solidario</b>, que se llevará a cabo este <b>martes 31 de marzo</b>, de <b>4:00 p.m. a 8:00 p.m.</b>, en la <b>Casa Club del Parque Omar</b>.El evento es organizado por entidades que trabajan en la sensibilización y el apoyo a personas que enfrentan enfermedades raras en el país, como la <b>plataforma Pasión por Vivir</b>, la <b>Asociación Unidos para Apoyarte (AUPA)</b> y la <b>Fundación AYB</b>.Durante la actividad se entregarán <b>premios de hasta $500 en efectivo</b>. Además, habrá una <b>tómbola con diversos premios</b>, en la que participarán automáticamente quienes adquieran su boleto. El costo del boleto es de <b>$30</b> e incluye <b>10 cartones y un cartón por juego</b>, válido para una persona.Los interesados en participar pueden adquirir los boletos en las <b>oficinas administrativas del Parque Omar</b>. Asimismo, quienes deseen apoyar también pueden comprar su boleto de forma digital a través de <b>Yappy</b>, buscando en el directorio el nombre <b>AUPA</b>.Los organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía a sumarse a esta actividad solidaria y disfrutar de una tarde diferente, mientras contribuyen a <b>mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias</b>.<b>Rogelio Chiari</b>, de la plataforma <b>Pasión por Vivir</b> y quien vive con <b>ELA</b>, destacó que este tipo de iniciativas buscan no solo recaudar fondos para apoyar a los pacientes, sino también <b>visibilizar las dificultades que enfrentan las personas que viven con ELA y otras enfermedades raras</b>, muchas de las cuales requieren tratamientos especializados y atención médica continua.Para más información, contactar a <b>Agnes Yvonne Brin</b>, presidenta de la <b>Fundación AYB</b>, al correo electrónico <b>abrin@cwpanama.net</b> o al celular <b>6550-4915</b>.