Gran Bingo Solidario busca apoyar a pacientes con ELA y enfermedades raras

Con el objetivo de recaudar fondos y generar mayor conciencia sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades raras, organizaciones de pacientes realizarán el Gran Bingo Solidario, que se llevará a cabo este martes 31 de marzo, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., en la Casa Club del Parque Omar.

El evento es organizado por entidades que trabajan en la sensibilización y el apoyo a personas que enfrentan enfermedades raras en el país, como la plataforma Pasión por Vivir, la Asociación Unidos para Apoyarte (AUPA) y la Fundación AYB.

Durante la actividad se entregarán premios de hasta $500 en efectivo. Además, habrá una tómbola con diversos premios, en la que participarán automáticamente quienes adquieran su boleto. El costo del boleto es de $30 e incluye 10 cartones y un cartón por juego, válido para una persona.

Los interesados en participar pueden adquirir los boletos en las oficinas administrativas del Parque Omar. Asimismo, quienes deseen apoyar también pueden comprar su boleto de forma digital a través de Yappy, buscando en el directorio el nombre AUPA.

Los organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía a sumarse a esta actividad solidaria y disfrutar de una tarde diferente, mientras contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Rogelio Chiari, de la plataforma Pasión por Vivir y quien vive con ELA, destacó que este tipo de iniciativas buscan no solo recaudar fondos para apoyar a los pacientes, sino también visibilizar las dificultades que enfrentan las personas que viven con ELA y otras enfermedades raras, muchas de las cuales requieren tratamientos especializados y atención médica continua.

Para más información, contactar a Agnes Yvonne Brin, presidenta de la Fundación AYB, al correo electrónico abrin@cwpanama.net o al celular 6550-4915.