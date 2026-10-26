¡Atención! Lotería Nacional ajusta fechas de sorteos de noviembre y diciembre de 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció cambios en las fechas de algunos de sus sorteos programados para noviembre y diciembre de 2026, con el propósito de favorecer las ventas durante las quincenas, el pago del décimo tercer mes y los ahorros navideños.
Las modificaciones contemplan cinco sorteos que se realizarán en fechas distintas a las previstas inicialmente. A continuación, conozca cuáles son los cambios anunciados por la entidad.
La Lotería recomendó a los compradores tomar en cuenta las modificaciones para mantenerse informados sobre el calendario de los sorteos correspondientes a los últimos meses del año.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...