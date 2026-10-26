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¡Atención! Lotería Nacional ajusta fechas de sorteos de noviembre y diciembre de 2026

La Lotería Nacional reprograma cinco sorteos para noviembre y diciembre
La Lotería Nacional reprograma cinco sorteos para noviembre y diciembre Lotería Nacional
Por
Emiliana Tuñón
  • 26/10/2026 10:14
La Lotería recomendó a los compradores tomar en cuenta las modificaciones para mantenerse informados sobre el calendario de los sorteos correspondientes a los últimos meses del año

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció cambios en las fechas de algunos de sus sorteos programados para noviembre y diciembre de 2026, con el propósito de favorecer las ventas durante las quincenas, el pago del décimo tercer mes y los ahorros navideños.

Las modificaciones contemplan cinco sorteos que se realizarán en fechas distintas a las previstas inicialmente. A continuación, conozca cuáles son los cambios anunciados por la entidad.

Miercolito del 4 de noviembre: se realizará el jueves 5 de noviembre de 2026.
Gordito del Zodiaco del 27 de noviembre: se jugará el viernes 13 de noviembre de 2026.
Gordito del Zodiaco del 25 de diciembre: se realizará el viernes 4 de diciembre de 2026.
Sorteo dominical del 20 de diciembre: se jugará el domingo 13 de diciembre de 2026.
Sorteo extraordinario del domingo 13 de diciembre: se realizará el sábado 19 de diciembre de 2026.

La Lotería recomendó a los compradores tomar en cuenta las modificaciones para mantenerse informados sobre el calendario de los sorteos correspondientes a los últimos meses del año.

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