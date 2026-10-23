Ministro Moltó sobre derrumbe en mina de Remance: análisis iniciales del agua indican que ‘no es nada grave’

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, se refirió la mañana de este viernes 23 de octubre a la situación de derrumbe registrada en la mina ubicada en Remance durante el desarrollo del evento World Coffee Panama.

En su intervención, el titular de la cartera anunció que equipos técnicos de su institución y del Ministerio de Ambiente realizan inspecciones rigurosas en el sitio tras confirmarse un deslizamiento de tierra.

Asimismo, la autoridad explicó que el área ha permanecido bajo intervención por más de 20 años y detalló que los análisis iniciales sobre la calidad del agua indican que la incidencia “no es nada grave”.

No obstante, el ministro recalcó que se mantendrán las precauciones necesarias y la vigilancia constante hasta contar con los informes técnicos definitivos para transparentar la información ante la ciudadanía.