MICI inspecciona Cobre Panamá tras el terremoto y evalúa deslizamiento en antigua mina de Remance

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó la tarde de este sábado 17 de octubre que mantiene inspecciones y labores de seguimiento en instalaciones y pasivos mineros de las zonas afectadas por el terremoto de 7.5 del pasado 9 de octubre, con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad y prevenir riesgos para las comunidades y el ambiente. Entre los puntos bajo supervisión están la mina Cobre Panamá, ubicada en Donoso, provincia de Colón, y la antigua mina de Remance, en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas.

El personal técnico del MICI inspeccionó Cobre Panamá el 13 de octubre, con énfasis en la Instalación de Manejo de Relaves y el área de mina.

Durante la visita, los funcionarios revisaron los informes de estabilidad, los registros de monitoreo y las medidas de respuesta implementadas después del sismo. Según la información técnica presentada durante la inspección, la Instalación de Manejo de Relaves se mantiene estable, sin desplazamientos ni fugas en las tuberías inspeccionadas.

El MICI indicó que las instalaciones continúan bajo el Plan de Gestión Segura, con equipos técnicos encargados del mantenimiento y la atención permanente. La entidad aseguró que no existe riesgo en el área inspeccionada. En la antigua mina de Remance, abandonada desde 1999, el terremoto provocó un deslizamiento de tierra, informó el MICI.

La entidad anunció que su personal técnico realizará una inspección en el sitio el próximo lunes 19 de octubre. Mientras tanto, mantiene el monitoreo del área para dar seguimiento a las condiciones posteriores al movimiento telúrico.

Remance es una antigua mina subterránea ubicada en el distrito de San Francisco, en Veraguas. El análisis de la calidad del agua y la atención a las comunidades se desarrollan en coordinación con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud.