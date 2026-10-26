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Información útil

PASE-U 2026: Ifarhu y Caja de Ahorros anuncian dónde retirar las tarjetas pendientes

La Caja de Ahorros y el Ifarhu anunciaron una nueva oportunidad para retirar las tarjetas del PASE-U.
La Caja de Ahorros y el Ifarhu anunciaron una nueva oportunidad para retirar las tarjetas del PASE-U. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 26/10/2026 10:30
La gestión deberá ser realizada exclusivamente por el padre, madre o acudiente del estudiante beneficiario

La Caja de Ahorros y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informaron que, a partir del martes 27 de octubre, los padres de familia o acudientes que no pudieron retirar la tarjeta para el beneficio del PASE-U en las fechas establecidas podrán hacerlo en las sucursales habilitadas a nivel nacional.

El retiro estará disponible durante los horarios regulares de atención, siempre y cuando el saldo del beneficio se refleje en la aplicación.

El único requisito para retirar la tarjeta es presentar la cédula de identidad personal. La gestión deberá ser realizada exclusivamente por el padre, madre o acudiente del estudiante beneficiario.

Conoce las sucursales excluidas del retiro de tarjetas PASE-U

La disposición aplica para las sucursales de la Caja de Ahorros a nivel nacional, con excepción de las siguientes oficinas, que permanecen cerradas:

Penonomé.
Santiago Centro.
La Bolívar, en Las Tablas.
Tolé, en Chiriquí.
Soná, en Veraguas.

Se recomienda verificar que el saldo del beneficio esté reflejado en la aplicación antes de acudir a la sucursal.

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