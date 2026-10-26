PASE-U 2026: Ifarhu y Caja de Ahorros anuncian dónde retirar las tarjetas pendientes

La Caja de Ahorros y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informaron que, a partir del martes 27 de octubre, los padres de familia o acudientes que no pudieron retirar la tarjeta para el beneficio del PASE-U en las fechas establecidas podrán hacerlo en las sucursales habilitadas a nivel nacional.

El retiro estará disponible durante los horarios regulares de atención, siempre y cuando el saldo del beneficio se refleje en la aplicación.

El único requisito para retirar la tarjeta es presentar la cédula de identidad personal. La gestión deberá ser realizada exclusivamente por el padre, madre o acudiente del estudiante beneficiario.